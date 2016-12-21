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Митрополит Павел о Бурыкине: он занимался не тем, что обещал Богу

22.12.2016 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел общался с Константином Бурыкиным накануне его задержания Следственным комитетом. Утром священник явился к митрополиту, чтобы пояснить свой отъезд за границу, который не был согласован с руководством церкви. Тогда же священник был освобожден от обязанностей настоятеля церкви. После обеда Патриарший экзарх узнал об аресте священника.

Митрополит Павел о Бурыкине: он занимался не тем, что обещал Богу
© Фото: Приход Храма Святого Духа Гатово
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"Священник хранит боеприпасы, да еще какое-то огнестрельное оружие… Дождемся завершения следствия и узнаем подробности. Естественно, потом наш епархиальный суд будет принимать соответствующее решение по этому вопросу. Печально, вместо того чтобы вести просветительскую работу, воспитывать молодое поколение, он занимался не тем, что обещал Богу", — сказал митрополит.

Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело в отношении Константина Бурыкина, который подозревается в незаконном обороте боеприпасов. Он был задержан сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Белорусские СМИ также сообщали о том, что ранее задержанный принадлежал к организации "Русское национальное единство", а у него на теле есть татуировки с неонацистской символикой.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Минский и Заславский Павел освободил Бурыкина от исполнения обязанностей настоятеля накануне ареста "священника со свастикой".

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