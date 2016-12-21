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От 5 до 20 рублей. Как увеличатся "жировки" из-за новых тарифов на ЖКУ
Совмин наконец
Поскольку речь идет о субсидируемых тарифах, то для тех квартир, в которых никто не прописан, практически ничего не изменится. По новым ценам владельцам такого жилья придется оплачивать только техническое обслуживание лифта. В итоге «жировка» для «пустой» двухкомнатной столичной квартиры площадью 51,5 квадратных метра подорожает всего на 1 рубль 2 копейки — с 132,46 рубля до 133,48. Правда, неизвестно, как будут меняться (если будут) в следующем году стопроцентные тарифы.
Совсем иной сценарий ожидает владельцев и жильцов квартир, которые платят за коммунальные услуги по субсидируемым тарифам. Как и
Например, «двушка» в Минске в 46,6 квадратных метров (с газовой колонкой вместо горячего водоснабжения и двумя прописанными) в ноябре «потянула» 41,27 рубля. После повышения тарифов за эту квартиру придется платить на 5 рублей 5 копеек больше — 46,77 рубля.
50-метровая двухкомнатная квартира в Могилеве с лифтом и горячим водоснабжением, где тоже прописано 2 человека, станет дороже на 8 рублей 32 копейки. Если раньше хозяева жилья должны были платить 39,44 рубля, то теперь придется выкладывать в отопительный сезон по 47,76 рубля.
А вот столичная семья из 5 человек, которая живет в 4-комнатной квартире площадью 76,72 квадратных метра, заплатила за ноябрь 94,97 рубля. При этом за лифт жильцы не платят. С учетом новых тарифов за эту квартиру придется отдать на 20 рублей 54 копейки больше, то есть 115,51 рубля.
Так что больше всех подорожание «коммуналки» ощутят те, кто живет в больших квартирах.
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FINANCE.TUT.BY подсчитал, насколько подорожает "коммуналка" на примере различных квартир после повышения тарифа на отопление, воду и другие услуги.
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