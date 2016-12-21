﻿﻿ От 5 до 20 рублей. Как увеличатся "жировки" из-за новых тарифов на ЖКУ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

От 5 до 20 рублей. Как увеличатся "жировки" из-за новых тарифов на ЖКУ

22.12.2016 15:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Совмин наконец утвердил новые тарифы на «коммуналку» в следующем году. Например, вода подорожает на 90%, на отопление — на 17%. Понятно, что все это отразится на «жировках». FINANCE.TUT.BY подсчитал, как изменятся цифры в извещениях у хозяев разных квартир.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Поскольку речь идет о субсидируемых тарифах, то для тех квартир, в которых никто не прописан, практически ничего не изменится. По новым ценам владельцам такого жилья придется оплачивать только техническое обслуживание лифта. В итоге «жировка» для «пустой» двухкомнатной столичной квартиры площадью 51,5 квадратных метра подорожает всего на 1 рубль 2 копейки — с 132,46 рубля до 133,48. Правда, неизвестно, как будут меняться (если будут) в следующем году стопроцентные тарифы.

Совсем иной сценарий ожидает владельцев и жильцов квартир, которые платят за коммунальные услуги по субсидируемым тарифам. Как и обещало правительство, стоимость ЖКУ будет приближается к полному возмещению затрат. Напомним, что к концу 2018 года тарифы должны стать 100-процентными.

Например, «двушка» в Минске в 46,6 квадратных метров (с газовой колонкой вместо горячего водоснабжения и двумя прописанными) в ноябре «потянула» 41,27 рубля. После повышения тарифов за эту квартиру придется платить на 5 рублей 5 копеек больше — 46,77 рубля.

50-метровая двухкомнатная квартира в Могилеве с лифтом и горячим водоснабжением, где тоже прописано 2 человека, станет дороже на 8 рублей 32 копейки. Если раньше хозяева жилья должны были платить 39,44 рубля, то теперь придется выкладывать в отопительный сезон по 47,76 рубля.

А вот столичная семья из 5 человек, которая живет в 4-комнатной квартире площадью 76,72 квадратных метра, заплатила за ноябрь 94,97 рубля. При этом за лифт жильцы не платят. С учетом новых тарифов за эту квартиру придется отдать на 20 рублей 54 копейки больше, то есть 115,51 рубля.

Так что больше всех подорожание «коммуналки» ощутят те, кто живет в больших квартирах.

Какие услуги ЖКХ подорожали и насколько?
Услуга, ед. измерения Тарифы, рублей Рост
Сейчас

После 1 января

2017 года
Отопление, Гкал 13,3417 15,6098 17%
Горячее водоснабжение, Гкал 13,3417 15,6098 17%
Водоснабжение, куб. м 0,279 0,5301 90%
Водоотведение, куб. м 0,1863 0,354 90%
Техобслуживание жилого дома, кв. м 0,0995 0,1 0,5%
Техобслуживание лифта, чел. 0,6911 1,19 72%
Электроэнергия на работу лифта, чел. 0,26 0,47 81%

 

Читайте также:

Разъяснение правительства: сколько нужно зарабатывать, чтобы получать субсидии на «коммуналку»

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY подсчитал, насколько подорожает "коммуналка" на примере различных квартир после повышения тарифа на отопление, воду и другие услуги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Митрополит Павел о Бурыкине: он занимался не тем, что обещал Богу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика