﻿﻿ СМИ анонсировали дисквалификацию всех российских лыжников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СМИ анонсировали дисквалификацию всех российских лыжников

22.12.2016 15:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Шведское издание Expressen сообщило со ссылкой на свои источники, что лидеры мужской сборной России по лыжным гонкам — Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков — упоминаются во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.


Фото: Reuters

Из-за этого вся сборная России, по информации издания, может получить дисквалификацию и пропустить чемпионат мира, который состоится в феврале в финском Лахти.

Как сообщает Expressen, в пробе Легкова нашли будезонид — ингаляционное кортикостероидное средство для лечения астмы. В организме Вылегжанина за несколько недель до Олимпиады-2014 в Сочи был обнаружен триметазидин, входящий в запрещенный список WADA с начала 2014 года из-за своих свойств «модулятора сердечного метаболизма».

Легков — олимпийский чемпион Сочи на дистанции 50 км свободным стилем. Также на Играх-2014 он завоевал серебро в эстафете 4×10 км. В 2013 году Легков выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски».

Вылегжанин выиграл в Сочи три серебряные олимпийские медали — на дистанции 50 км свободным стилем, в эстафете 4×10 км и в командном спринте классическим стилем.

На чемпионате мира 2015 года в шведском Фалуне он победил в скиатлоне.

Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в индивидуальном спринте классическим стилем. На Играх в Сочи он вместе с Вылегжаниным стал вторым в командном спринте классическим стилем. На чемпионате мира 2013 года в итальянском Валь-ди-Фьемме россиянин выиграл два золота — в индивидуальном и командном спринте.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что после перепроверки информации из второй части доклада Макларена упомянутые в документе российские спортсмены могут быть дисквалифицированы. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не исключила, что финал Кубка мира, который должен состояться в марте 2017 года в Тюмени, могут перенести в другой город.

9 декабря независимая комиссия WADA под руководством Макларена опубликовала вторую часть доклада об употреблении допинга российскими спортсменами. В ней говорилось о том, что в пробах 12 российских медалистов Олимпийских игр в Сочи были выявлены признаки подделки, а в манипуляциях с анализами замешаны более тысячи российских спортсменов, представляющих 30 видов спорта. Под подозрение попали в том числе два спортсмена, выигравшие в сумме четыре золота.

Кроме того, авторы доклада заявили о причастности бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных к манипуляциям с пробами российских спортсменов. По информации комиссии, эти действия осуществлялись при прямой поддержке ФСБ России.

После этого Россия потеряла право на чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен был состояться в Сочи. Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе после того, как сборная Латвии объявила о бойкоте этого турнира, а еще несколько сборных выразили готовность последовать этому примеру.

На прошлой неделе президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что организация получила от WADA список из 31 спортсмена, которых подозревают в применении допинга в период с 2011 по 2015 год. Данный список IBU после публикации второй части доклада о допинге в российском спорте предоставил Макларен. Решение по делу российских биатлонистов IBU намерен вынести 22 декабря на заседании исполкома в австрийском Зальцбурге. При этом сборные Чехии и Великобритании заявили о бойкоте мартовского этапа Кубка мира в Тюмени, а Федерация биатлона Норвегии потребовала перенести из России все международные соревнования.

Что касается отстранения сборной России, то пока в полном составе от участия в международных соревнованиях отстранена только одна команда — ни один российский легкоатлет не может выступать за пределами России с конца 2016 года. Команда отстранена после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики была временно исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду в Рио — исключение составила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина, которая получила индивидуальный допуск к соревнованиям.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная России по лыжным гонкам может в полном составе пропустить чемпионат мира 2017 года в финском Лахти из-за дисквалификации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Где найти B2B-услуги в Витебске?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика