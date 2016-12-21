Шведское издание Expressen сообщило со ссылкой на свои источники, что лидеры мужской сборной России по лыжным гонкам — Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков — упоминаются во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.



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Из-за этого вся сборная России, по информации издания, может получить дисквалификацию и пропустить чемпионат мира, который состоится в феврале в финском Лахти.

Как сообщает Expressen, в пробе Легкова нашли будезонид — ингаляционное кортикостероидное средство для лечения астмы. В организме Вылегжанина за несколько недель до Олимпиады-2014 в Сочи был обнаружен триметазидин, входящий в запрещенный список WADA с начала 2014 года из-за своих свойств «модулятора сердечного метаболизма».

Легков — олимпийский чемпион Сочи на дистанции 50 км свободным стилем. Также на Играх-2014 он завоевал серебро в эстафете 4×10 км. В 2013 году Легков выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски».

Вылегжанин выиграл в Сочи три серебряные олимпийские медали — на дистанции 50 км свободным стилем, в эстафете 4×10 км и в командном спринте классическим стилем.

На чемпионате мира 2015 года в шведском Фалуне он победил в скиатлоне.

Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в индивидуальном спринте классическим стилем. На Играх в Сочи он вместе с Вылегжаниным стал вторым в командном спринте классическим стилем. На чемпионате мира 2013 года в итальянском Валь-ди-Фьемме россиянин выиграл два золота — в индивидуальном и командном спринте.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что после перепроверки информации из второй части доклада Макларена упомянутые в документе российские спортсмены могут быть дисквалифицированы. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не исключила, что финал Кубка мира, который должен состояться в марте 2017 года в Тюмени, могут перенести в другой город.

9 декабря независимая комиссия WADA под руководством Макларена опубликовала вторую часть доклада об употреблении допинга российскими спортсменами. В ней говорилось о том, что в пробах 12 российских медалистов Олимпийских игр в Сочи были выявлены признаки подделки, а в манипуляциях с анализами замешаны более тысячи российских спортсменов , представляющих 30 видов спорта. Под подозрение попали в том числе два спортсмена, выигравшие в сумме четыре золота.

Кроме того, авторы доклада заявили о причастности бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных к манипуляциям с пробами российских спортсменов. По информации комиссии, эти действия осуществлялись при прямой поддержке ФСБ России.

После этого Россия потеряла право на чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен был состояться в Сочи. Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе после того, как сборная Латвии объявила о бойкоте этого турнира, а еще несколько сборных выразили готовность последовать этому примеру.

На прошлой неделе президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил , что организация получила от WADA список из 31 спортсмена, которых подозревают в применении допинга в период с 2011 по 2015 год. Данный список IBU после публикации второй части доклада о допинге в российском спорте предоставил Макларен. Решение по делу российских биатлонистов IBU намерен вынести 22 декабря на заседании исполкома в австрийском Зальцбурге. При этом сборные Чехии и Великобритании заявили о бойкоте мартовского этапа Кубка мира в Тюмени, а Федерация биатлона Норвегии потребовала перенести из России все международные соревнования.

Что касается отстранения сборной России, то пока в полном составе от участия в международных соревнованиях отстранена только одна команда — ни один российский легкоатлет не может выступать за пределами России с конца 2016 года. Команда отстранена после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики была временно исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду в Рио — исключение составила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина, которая получила индивидуальный допуск к соревнованиям.