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СМИ анонсировали дисквалификацию всех российских лыжников
Шведское издание
Из-за этого вся сборная России, по информации издания, может получить дисквалификацию и пропустить чемпионат мира, который состоится в феврале в финском Лахти.
Как сообщает Expressen, в пробе Легкова нашли будезонид — ингаляционное кортикостероидное средство для лечения астмы. В организме Вылегжанина за несколько недель до Олимпиады-2014 в Сочи был обнаружен триметазидин, входящий в запрещенный список WADA с начала 2014 года из-за своих свойств «модулятора сердечного метаболизма».
Легков — олимпийский чемпион Сочи на дистанции 50 км свободным стилем. Также на Играх-2014 он завоевал серебро в эстафете 4×10 км. В 2013 году Легков выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски».
Вылегжанин выиграл в Сочи три серебряные олимпийские медали — на дистанции 50 км свободным стилем, в эстафете 4×10 км и в командном спринте классическим стилем.
На чемпионате мира 2015 года в шведском Фалуне он победил в скиатлоне.
Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в индивидуальном спринте классическим стилем. На Играх в Сочи он вместе с Вылегжаниным стал вторым в командном спринте классическим стилем. На чемпионате мира 2013 года в итальянском Валь-ди-Фьемме россиянин выиграл два золота — в индивидуальном и командном спринте.
Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что после перепроверки информации из
9 декабря независимая комиссия WADA под руководством Макларена опубликовала вторую часть доклада об употреблении допинга российскими спортсменами. В ней говорилось о том, что в пробах 12 российских медалистов Олимпийских игр в Сочи были выявлены признаки подделки, а в манипуляциях с анализами
Кроме того, авторы доклада заявили о причастности бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных к манипуляциям с пробами российских спортсменов. По информации комиссии, эти действия осуществлялись при прямой поддержке ФСБ России.
После этого Россия
На прошлой неделе президент Международного союза биатлонистов
Что касается отстранения сборной России, то пока в полном составе от участия в международных соревнованиях отстранена только одна команда — ни один российский легкоатлет не может выступать за пределами России с конца 2016 года. Команда отстранена после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики была временно исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду в Рио — исключение составила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина, которая получила индивидуальный допуск к соревнованиям.
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Сборная России по лыжным гонкам может в полном составе пропустить чемпионат мира 2017 года в финском Лахти из-за дисквалификации.
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