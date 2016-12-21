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Где найти B2B-услуги в Витебске?
Разработчиками каталога было принято решение о создании для городов отдельных региональных сайтов. Это улучшит юзабилити TAM.BY, позволяя пользователям быстрее находить нужные организации. Посетив
Занятые посетители и люди, предпочитающие смартфоны компьютерам, смогут установить на свои устройства приложение с каталогом TAM.BY. Помимо стандартных опций поиска организаций, отзывов, программа позволяет добавлять понравившиеся компании в закладки. Пользователь выбирает категории, которые должны отображаться на главном экране. Приложение поддерживает уведомления. Будьте в курсе событий!
Удобный поиск услуг для юридических лиц в Витебске
Каждому предприятию время от времени требуется бухгалтерский учёт, диагностика компьютеров, обновление интерьера. Раздел каталога «B2B-услуги в Витебске» поможет оперативно найти предприятия, сотрудничающие с корпоративными клиентами. Собранные организации рассортированы по предоставляемым услугам. Спросом среди бизнесменов, посещающих этот раздел
Подраздел с отзывами поможет новым пользователям определиться, какой компании доверить разработку программного обеспечения, защиту своих прав в суде. Посетители смогут оставить отзыв от лица своей компании, чем помогут другим руководителям сделать правильный выбор. На этой же странице гости найдут подраздел с акциями и скидками. Собраны новости от предприятий Витебска, предлагающих свои услуги по сниженным ценам, различные бонусы за сотрудничество.
Реклама бизнеса
Компаниям из Витебска, работающие в сфере B2B, доступен интерфейс создания простой страницы, где вы указываете сферу деятельности, часы работы предприятия. Если вы желаете популяризировать её, можете подключить расширенный функционал. На такую страницу загружают фотографии заведения с трехмерными панорамами, различные новости, поддерживают коммуникацию с клиентами, отвечая на отзывы. Регулярно на главную страницу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработчиками каталога было принято решение о создании для городов отдельных региональных сайтов. Это улучшит юзабилити TAM.BY, позволяя пользователям быстрее...
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