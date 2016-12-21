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Где найти B2B-услуги в Витебске?

22.12.2016 15:27 — Разное | Tut.by  
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Разработчиками каталога было принято решение о создании для городов отдельных региональных сайтов. Это улучшит юзабилити TAM.BY, позволяя пользователям быстрее находить нужные организации. Посетив Vitebsk.tam.by, жители Витебска смогут опустить момент с выбором города, начав сразу поиск необходимого предприятия. На главной странице регионального сайта находятся популярные предложения городских компаний со скидками и акциями.

Занятые посетители и люди, предпочитающие смартфоны компьютерам, смогут установить на свои устройства приложение с каталогом TAM.BY. Помимо стандартных опций поиска организаций, отзывов, программа позволяет добавлять понравившиеся компании в закладки. Пользователь выбирает категории, которые должны отображаться на главном экране. Приложение поддерживает уведомления. Будьте в курсе событий!

Удобный поиск услуг для юридических лиц в Витебске

Каждому предприятию время от времени требуется бухгалтерский учёт, диагностика компьютеров, обновление интерьера. Раздел каталога «B2B-услуги в Витебске» поможет оперативно найти предприятия, сотрудничающие с корпоративными клиентами. Собранные организации рассортированы по предоставляемым услугам. Спросом среди бизнесменов, посещающих этот раздел Vitebsk.tam.by, пользуются консалтинговые, юридические, бухгалтерские услуги. Владельцы предприятий систематически поднимают уровень сплоченности коллектива, потому пользуются услугами бизнес-тренеров.

Подраздел с отзывами поможет новым пользователям определиться, какой компании доверить разработку программного обеспечения, защиту своих прав в суде. Посетители смогут оставить отзыв от лица своей компании, чем помогут другим руководителям сделать правильный выбор. На этой же странице гости найдут подраздел с акциями и скидками. Собраны новости от предприятий Витебска, предлагающих свои услуги по сниженным ценам, различные бонусы за сотрудничество.

Реклама бизнеса

Компаниям из Витебска, работающие в сфере B2B, доступен интерфейс создания простой страницы, где вы указываете сферу деятельности, часы работы предприятия. Если вы желаете популяризировать её, можете подключить расширенный функционал. На такую страницу загружают фотографии заведения с трехмерными панорамами, различные новости, поддерживают коммуникацию с клиентами, отвечая на отзывы. Регулярно на главную страницу Vitebsk.tam.by выкладываются новости компании о действующих акциях. Стоимость расширенной страницы определяют особенности рекламной кампании. Вы получаете возможность освещать все важные события в жизни вашей компании на страницах каталога.

 
Теги: Витебск
 
 
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Разработчиками каталога было принято решение о создании для городов отдельных региональных сайтов. Это улучшит юзабилити TAM.BY, позволяя пользователям быстрее...

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