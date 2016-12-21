Разработчиками каталога было принято решение о создании для городов отдельных региональных сайтов. Это улучшит юзабилити TAM.BY, позволяя пользователям быстрее находить нужные организации. Посетив Vitebsk.tam.by , жители Витебска смогут опустить момент с выбором города, начав сразу поиск необходимого предприятия. На главной странице регионального сайта находятся популярные предложения городских компаний со скидками и акциями.

Занятые посетители и люди, предпочитающие смартфоны компьютерам, смогут установить на свои устройства приложение с каталогом TAM.BY. Помимо стандартных опций поиска организаций, отзывов, программа позволяет добавлять понравившиеся компании в закладки. Пользователь выбирает категории, которые должны отображаться на главном экране. Приложение поддерживает уведомления. Будьте в курсе событий!

Удобный поиск услуг для юридических лиц в Витебске

Каждому предприятию время от времени требуется бухгалтерский учёт, диагностика компьютеров, обновление интерьера. Раздел каталога «B2B-услуги в Витебске» поможет оперативно найти предприятия, сотрудничающие с корпоративными клиентами. Собранные организации рассортированы по предоставляемым услугам. Спросом среди бизнесменов, посещающих этот раздел Vitebsk.tam.by , пользуются консалтинговые, юридические, бухгалтерские услуги. Владельцы предприятий систематически поднимают уровень сплоченности коллектива, потому пользуются услугами бизнес-тренеров.

Подраздел с отзывами поможет новым пользователям определиться, какой компании доверить разработку программного обеспечения, защиту своих прав в суде. Посетители смогут оставить отзыв от лица своей компании, чем помогут другим руководителям сделать правильный выбор. На этой же странице гости найдут подраздел с акциями и скидками. Собраны новости от предприятий Витебска, предлагающих свои услуги по сниженным ценам, различные бонусы за сотрудничество.

Реклама бизнеса

Компаниям из Витебска, работающие в сфере B2B, доступен интерфейс создания простой страницы, где вы указываете сферу деятельности, часы работы предприятия. Если вы желаете популяризировать её, можете подключить расширенный функционал. На такую страницу загружают фотографии заведения с трехмерными панорамами, различные новости, поддерживают коммуникацию с клиентами, отвечая на отзывы. Регулярно на главную страницу Vitebsk.tam.by выкладываются новости компании о действующих акциях. Стоимость расширенной страницы определяют особенности рекламной кампании. Вы получаете возможность освещать все важные события в жизни вашей компании на страницах каталога.