Кинокритик дал мастер-класс в Минске, рассказал о поддержке национального кинематографа, фильме "Елки" и заработке.

- Вы наиболее медийная личность среди российских кинокритиков. Мешает ли медийность вашей работе?

— Мешает, она вообще мешает в жизни. В ней мало хорошего, если не умеешь ее монетизировать. А я не умею. Медийность обязывает тебя дважды-трижды подумать, прежде чем что-то сказать, заставляет обдумать каждую формулировку. Я стараюсь, чтобы медийность и моя дружба с героями статей не влияла на оценку произведения, но это неизбежно влияет на форму выражения оценки. Можно заметить, что я сравнительно добрый критик, и это обратная сторона медийности, а не только мой мягкий характер. Приходится часто включать самоцензуру. Моя главная задача — чтобы самоценцузра была не в оценке, а в форме высказывания, чтобы суть высказывания не поменялась.

- Почему в России перестали снимать хорошие новогодние фильмы?

— Новогодний фильм априори консервативный. Сделать революционный новогодний фильм очень сложно, потому что Новый год — это ряд атрибутов: елка, Дед мороз, праздник, шампанское, надежда на чудо, на изменения в жизни. Все рождественские и новогодние фильмы во всех странах похожи.

Раздражаться на фильм "Елки" — это как раздражаться на салат оливье, что он всегда одинаковый. Если у вас аллергия к блюду, просто не употребляйте в пищу. Но многие люди не могут без этого набора колбасы, картофеля и горошка. То же самое и с фильмами. Фильм "Елки" и другие праздничные картины созданы, чтобы быть типичными, это их задача. Не надо ждать от них чего-то необычного. Всех зрителей я как критик призываю вырабатывать аналитический подход, позволяющий разобраться, почему создан проект "Елки" и почему он успешен.

- Почему независимые российские авторы переходят в коммерческое кино?

— Этот эксперимент придуман не в России. Кристофер Нолан, Питер Джексон, Гильермо дель Торо — все они начинали как независимые авторы. А сейчас они главные фигуры в Голливуде. Это нормальная мировая практика.

- Можно ли заработать кинокритикой или приходится подрабатывать?

— Мне приходится подрабатывать. Подрабатывать кинокритикой: я работаю в нескольких изданиях. Это связано не только с тем, сколько платят, но и с тем, что у меня сейчас нет "работы мечты". Сегодня у меня нет одного места, где бы я мог полностью удовлетворять и творческие амбиции, и одновременно зарабатывать деньги, и ездить за счет издания на фестивали (это очень важно для критика). Сейчас я доволен тем, как меня кормит кинокритика. Я знаю других профессиональных кинокритиков, которые этим живут. Это вопрос из той же области, как можно прожить, будучи профессиональным писателем или поэтом. Это возможно, но удается не всем.

- Стоит ли поддерживать национальный кинематограф?

— Никогда не надо поддерживать национальный кинематограф. Надо поддерживать хороший кинематограф. Надо стимулировать появление именно хорошего кино. Как только вы начинайте поддерживать патриотический, развлекательный, авторский кинематограф, любой кинематограф с любым лейблом, появляются конъюнктурщики, которые выдают за кино то, что они делают, и получают на это деньги. Нужно искать талантливых людей и поддерживать их. Рано или поздно это принесет прибыль.

Рост кино в России связан не с выросшими ценами на нефть, а с тем, что талантливому человеку попались продюсеры, которые в него поверили. Это примеры Звягинцева, Бекмамбетова. Я не верю, что в какой-то стране нет талантов, в том числе и Беларуси. Просто их надо искать внимательнее.

- Нужно ли преподавать кино в школе?

— Это невозможно на сегодняшний день. У школьников много уроков, кино можно добавить лишь на общественных началах. Но я с трудом представляю добровольцев, которые в старших классах пойдут после школы не на "Трансформеров", а на "Сталкера" Тарковского.

Самый маленький фильм по времени займет два урока, еще два урока — чтобы обсудить. Кто будет преподавать, где взять программу, как анализировать их с детьми?.. Все, кому не лень, составляют списки, какие фильмы показывать детям, но никто не придумал, как их показывать: где взять учителей в массовом порядке, которые бы грамотно рассказывали о кино.

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