

фото: people.onliner.by

Руководство концерна предложило Белкоопсоюзу сбывать остатки с максимальными скидками.

21 декабря состоялось совместное совещание по вопросу сотрудничества концерна «Беллегпром» с Белкоопсоюзом. На совещании присутствовали руководители предприятий концерна «Беллегпром», руководители областных организаций потребкооперации, сообщиает пресс-служба «Беллегпрома».

Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов подчеркнул, что перед его предприятиями остро стоит вопрос накопившихся остатков, увеличение срока отсрочки платежей и условия поставки товаров, производимых предприятиями концерна.

Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик в свою очередь отметил, что районные и областные торговые площадки обладают большим потенциалом и надо менять подходы к работе с ними. Это и оформление торговыми организациями потребительской кооперации предварительных заявок в производственную программу предприятий концерна, работа фирменных секций предприятий (или единой секции «Беллегпром»), а также проведение совместных маркетинговых мероприятий.

Для предприятий концерна остро стоит вопрос уменьшения просроченной дебиторской задолженности организациями потребительской кооперации, говорится в релизе. Несмотря на принимаемые меры, такие как, операции по взаимозачету, переговоры и согласование графиков платежей, ревизия остатков у контрагента и возврат нереализованного товара, просроченная задолженность находится практически на одном и том же уровне.

Ефимчик предложил предприятиям концерна накопившиеся все накопившиеся остатки в организациях потребительской кооперации реализовать с максимальными скидками.

