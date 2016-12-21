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Поиск образовательных услуг в Витебске в обновленном каталоге
TAM.BY - это один из самых удобных сайтов для быстрого поиска необходимых товаров и услуг. Проект охватывает всю Беларусь. И сейчас, для удобства пользователей Витебска, часть каталога выносится на поддомен
Предложения каталога для выбора образовательных услуг в Витебске
На страницах сайта также размещена вся необходимая информация о других образовательных учреждениях и услугах. Кроме того, можно найти адреса, номера телефонов разнообразных языковых курсов и модельных школ, танцевальных студий и курсов повышения квалификации, занятий по интересам и других услугах.
Популярные услуги и скидки в разделе образования
К популярным услугам в сфере образования в каталоге относятся:
Региональный каталог Витебска размещает акции и скидки, актуальные на конкретный период. Их, в основном, предоставляют на обучающих авторских курсах, имидж-студиях, языковых школах. Это может быть скидка на обучение от 20 % или подарок при записи на определенную услугу. Детальную информацию можно узнать по телефону, который обязательно указан в карточке компании. Мы заботимся о клиентах, поэтому незамедлительно реагируем, если указанные в акционном предложении условия не соблюдаются рекламодателем.
Преимущества, которые дает каталог региональным компаниям
Для региональных компаний
Региональный каталог - это удачный ход для продвижения вашего бизнеса. Сотрудничество региональным каталогом - это то, что нужно компаниям для успешного развития.
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TAM.BY - это один из самых удобных сайтов для быстрого поиска необходимых товаров и услуг. Проект охватывает всю Беларусь. И сейчас, для удобства пользователей...
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