TAM.BY - это один из самых удобных сайтов для быстрого поиска необходимых товаров и услуг. Проект охватывает всю Беларусь. И сейчас, для удобства пользователей Витебска, часть каталога выносится на поддомен Vitebsk.tam.by и будет существовать как отдельный региональный каталог. Это дает возможность пользователям быстрее и проще искать компании и услуги в Витебске и Витебской области. Посетители видят региональные предложения, что значительно экономит их время.

Предложения каталога для выбора образовательных услуг в Витебске

Vitebsk.tam.by представляет академии, университеты, гимназии, лицеи, профессиональные колледжи, училища, школы, детские сады, которые находятся в Витебске и области. ВУЗЫ открыты для абитуриентов Беларуси и зарубежных стран. Ознакомиться со специализацией витебских университетов можно на официальных сайтах, чьи электронные адреса приведены в каталоге. На страницах размещены номера телефонов, по которым можно выяснить подробности о поступлении и процессе обучения. Для удобства пользователей в каталоге все высшие учебные заведения можно отсортировать по рейтингу, расстоянию и популярности.

На страницах сайта также размещена вся необходимая информация о других образовательных учреждениях и услугах. Кроме того, можно найти адреса, номера телефонов разнообразных языковых курсов и модельных школ, танцевальных студий и курсов повышения квалификации, занятий по интересам и других услугах.

Популярные услуги и скидки в разделе образования

К популярным услугам в сфере образования в каталоге относятся:

школы танцев;

курсы красоты и здоровья;

курсы английского языка;

ВУЗы.

Региональный каталог Витебска размещает акции и скидки, актуальные на конкретный период. Их, в основном, предоставляют на обучающих авторских курсах, имидж-студиях, языковых школах. Это может быть скидка на обучение от 20 % или подарок при записи на определенную услугу. Детальную информацию можно узнать по телефону, который обязательно указан в карточке компании. Мы заботимся о клиентах, поэтому незамедлительно реагируем, если указанные в акционном предложении условия не соблюдаются рекламодателем.

Преимущества, которые дает каталог региональным компаниям

Для региональных компаний Vitebsk.tam.by может стать визитной карточкой в продвижении своих услуг и товаров. Сайт уже успел завоевать большую аудиторию, которая пользуется им ежедневно. Поэтому для региональных компаний это отличная возможность заинтересовать потенциальных клиентов своим предложениям. TAM.BY предоставляет возможность продавать лучше и больше. Вы можете продемонстрировать свой продукт с максимально выгодной стороны.

Региональный каталог - это удачный ход для продвижения вашего бизнеса. Сотрудничество региональным каталогом - это то, что нужно компаниям для успешного развития.