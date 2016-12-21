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Картинка дня: военнослужащая ВВС США стала звездой Instagram
Кэрисса Литтлджон пять лет прослужила в американских Военно-воздушных силах,
В качестве специалиста службы протокола Литтлджон участвовала в организации визитов делегатов Конгресса и других государственных должностных лиц, включая президента и министра обороны.
После пяти лет службы, в 2015 году девушка ушла из армии, чтобы продолжить карьеру в сфере здравоохранения. Увлечение фитнесом помогли Кэриссt Литтлджон также стать популярной моделью и
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Свою карьеру она начала на базе ВВС США Йокота в Японии.
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