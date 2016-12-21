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Все для автолюбителей Гомеля в обновленном каталоге!
Известный и популярный информационно-справочный проект TAM.BY делает услуги более доступными для пользователей. Для этого он открывает новые поддомены, предназначенные для компаний регионального характера. Одним из них стал поддомен для города Гомеля -
В региональном каталоге будет собрана информация, касающаяся данного города Беларуси. Он будет предлагать информация лишь об осуществляющих свою деятельность в Гомеле компаниях и фирмах.
Возможности каталога
Раздел «Авто в Гомеле» предоставляет посетителям возможность выбора компаний, отсортированных по виду предоставляемых услуг. Для более быстрого поиска можно воспользоваться поисковой строкой, сразу же предоставляющей более подходящие по запросу варианты предприятий - и вы сможете быстро отыскать нужный вариант в каталоге
Кроме этого, раздел указывает все акции и скидки, предлагаемые клиентам компаниями в Гомеле. Для выбора оптимального предприятия можно прочитать отзывы реальных клиентов, находящиеся в нижней части раздела.
Популярные услуги раздела «Авто в Гомеле»
Проект облегчит поиск информации автомобилистам Гомеля и области, благодаря собранной информации о различных товарах и услугах, касающихся данной тематики. Среди них:
Любую информацию, касающуюся обслуживания автомобилей в Гомеле, можно найти на новом поддомене без особых усилий за короткое время.
Специальные предложения
Тем, кто хочет купить товар по более выгодной цене, каталог предлагает воспользоваться разделом с акциями и скидками. В нем можно найти десятки специальных предложений, представляющихся фирмами своим клиентам. С помощью данного раздела можно приобрести качественный запчасти со скидкой, бесплатную диагностику, скидки на обслуживание автомобиля.
Возможности для региональных компаний
Пользование новым поддоменом
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Известный и популярный информационно-справочный проект TAM.BY делает услуги более доступными для пользователей. Для этого он открывает новые поддомены,...
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