Известный и популярный информационно-справочный проект TAM.BY делает услуги более доступными для пользователей. Для этого он открывает новые поддомены, предназначенные для компаний регионального характера. Одним из них стал поддомен для города Гомеля - Gomel.tam.by .

В региональном каталоге будет собрана информация, касающаяся данного города Беларуси. Он будет предлагать информация лишь об осуществляющих свою деятельность в Гомеле компаниях и фирмах.

Возможности каталога

Раздел «Авто в Гомеле» предоставляет посетителям возможность выбора компаний, отсортированных по виду предоставляемых услуг. Для более быстрого поиска можно воспользоваться поисковой строкой, сразу же предоставляющей более подходящие по запросу варианты предприятий - и вы сможете быстро отыскать нужный вариант в каталоге Gomel.tam.by .

Кроме этого, раздел указывает все акции и скидки, предлагаемые клиентам компаниями в Гомеле. Для выбора оптимального предприятия можно прочитать отзывы реальных клиентов, находящиеся в нижней части раздела.

Популярные услуги раздела «Авто в Гомеле»

Проект облегчит поиск информации автомобилистам Гомеля и области, благодаря собранной информации о различных товарах и услугах, касающихся данной тематики. Среди них:

фирмы, занимающиеся продажей запчастей для легковых и грузовых машин, спецтехники и автобусов;

компании, осуществляющие перевозки и аренду транспорта, грузовые перевозки;

предприятия, предоставляющие услуги такси, аренды авто с водителем и без;

СТО и ремонт транспортных средств;

обучающие учреждения для автомобилистов;

магазины и предприятия, делающие тюнинг и установку дополнительного оборудования для машин;

ГАИ, АЗС, эвакуацию автомобиля, автомойки и др.

Любую информацию, касающуюся обслуживания автомобилей в Гомеле, можно найти на новом поддомене без особых усилий за короткое время.

Специальные предложения

Тем, кто хочет купить товар по более выгодной цене, каталог предлагает воспользоваться разделом с акциями и скидками. В нем можно найти десятки специальных предложений, представляющихся фирмами своим клиентам. С помощью данного раздела можно приобрести качественный запчасти со скидкой, бесплатную диагностику, скидки на обслуживание автомобиля.

Возможности для региональных компаний

Пользование новым поддоменом Gomel.tam.by выгодно также фирмам и предприятиям из-за предоставленной возможности размещения рекламных объявлений о деятельности компании. Это позволит компаниям найти новых клиентов, получить возможность прорекламировать свою компанию, услуги, выгодные предложения для клиентов. Реклама в каталоге – это новые возможности для вашего бизнеса!