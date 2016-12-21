﻿﻿ Белорусам, не уплатившим единый налог, на первый раз будут прощать "забывчивость". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусам, не уплатившим единый налог, на первый раз будут прощать "забывчивость"

22.12.2016 15:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Для физлиц, которые занимаются бизнесом без регистрации ИП, но «забывают» вовремя уплатить единый налог, налоговики со следующего года сделают послабление. Об этом рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько, передает БЕЛТА.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сейчас белорусы, которые осуществляют деятельность без регистрации ИП, но не вносят вовремя единый налог, должны уплатить за нарушение сбор в 5-кратном размере. Но со следующего года за «забывчивость» в первый раз не будут наказывать так сразу.

— С 2017 года предусматриваются некоторые послабления в этой части: в случае установления факта осуществления деятельности без уплаты единого налога в первый раз будет применяться ставка с коэффициентом 1, а в случае повторного нарушения в течение года — с повышающим коэффициентом 5, — пояснил Михаил Рассолько.

Напомним, Минэкономики планирует расширить перечень видов деятельности, для которых не нужно будет открывать ИП. В ноябре МНС вынесло на общественное обсуждение проект указа «О некоторых вопросах регулирования деятельности физических лиц». Документ предусматривает расширение списка видов деятельности, для занятия которыми не нужно будет открывать ИП.

Сейчас без регистрации ИП можно заниматься 18 видами деятельности, в том числе репетиторством, оказывать услуги тамады, продавать котят и щенков. Для этого достаточно лишь уплатить единый налог.

Тем временем в Беларуси увеличивают ставки единого налога для ИП и иных физлиц. К примеру, в Минске этот сбор решили поднять на 12%. Ранее в Мингорисполкоме объясняли планируемое увеличение тем, что «более 45% действующих в Минске ставок единого налога не соответствуют пределам базовых ставок этого налога, установленных Налоговым кодексом на 2017 год».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для физлиц, которые занимаются бизнесом без регистрации ИП, но "забывают" вовремя уплатить единый налог, налоговики со следующего года сделают послабления.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Зона спорта в Витебске!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика