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Белорусам, не уплатившим единый налог, на первый раз будут прощать "забывчивость"
Для физлиц, которые занимаются бизнесом без регистрации ИП, но «забывают» вовремя уплатить единый налог, налоговики со следующего года сделают послабление. Об этом рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько, передает
Сейчас белорусы, которые осуществляют деятельность без регистрации ИП, но не вносят вовремя единый налог, должны уплатить за нарушение сбор в 5-кратном размере. Но со следующего года за «забывчивость» в первый раз не будут наказывать так сразу.
— С 2017 года предусматриваются некоторые послабления в этой части: в случае установления факта осуществления деятельности без уплаты единого налога в первый раз будет применяться ставка с коэффициентом 1, а в случае повторного нарушения в течение года — с повышающим коэффициентом 5, — пояснил Михаил Рассолько.
Напомним, Минэкономики
Сейчас без регистрации ИП можно заниматься 18 видами деятельности, в том числе репетиторством, оказывать услуги тамады, продавать котят и щенков. Для этого достаточно лишь уплатить единый налог.
Тем временем в Беларуси увеличивают ставки единого налога для ИП и иных физлиц. К примеру, в Минске этот сбор решили
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Для физлиц, которые занимаются бизнесом без регистрации ИП, но "забывают" вовремя уплатить единый налог, налоговики со следующего года сделают послабления.
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