В ночь с 28 на 29 декабря кинотеатр «Москва» и экстрим-театр «Берсерк» представляют премьеру этой зимы — исторический блокбастер «Викинг» 18+ с Данилой Козловским.





Всех гостей ждет праздник в духе раннего Средневековья: атмосферная фотозона с настоящими «викингами», реальный поединок и мастер-классы от экстрим-театра «Берсерк», специальное меню в баре Blockbuster, конкурсы, розыгрыши призов и, конечно, эпический экшн на самом большом экране Минска. На ночном сеансе в «Москве» покажут «взрослую» версию фильма с возрастным ограничением 18+.

История Древней Руси оживает на экране благодаря режиссеру Андрею Кравчуку, Даниле Козловскому, Светлане Ходченковой, Максиму Суханову, Александре Бортич и целой плеяде звезд.

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на великого князя. По закону мстить ему должен младший брат-бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны».

В широком прокате «Викинг» покажут с 29 декабря 2016 (в двух версиях: 12+ и 18+).

Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Сбор зрителей — 23:30 Начало сеанса — 23:55 Цена билета: 6.0 р., 7.0 р. (vip-ложа), 11.00 р. (vip-ряд) Купить билет