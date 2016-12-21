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Зона спорта в Витебске!
Виртуальный каталог белорусских компаний TAM.BY выносит информацию об организациях Витебска на отдельный поддомен. Жители города и его гости смогут искать информацию о магазинах, автозаправках и прочих общественных местах, посетив
Командой проекта разработано специальное приложение для мобильных устройств, позволяющее получить мгновенный доступ к каталогу со смартфона или планшета. Приложение поддерживает создание закладок с понравившимися заведениями, выводит избранные категории на главный экран и прокладывает маршруты до выбранной организации.
Все для спорта в Витебске
Узнать, где изучают единоборства, приобретают амуницию для охоты и отдыхают с клюшкой можно в разделе «Спорт в Витебске». Все организации здесь распределены по нескольким категориям: занимающиеся продажей специализированного оборудования для физкультуры и активного отдыха, сдающие инвентарь в аренду, спортивные центры, принимающие ставки конторы.
Посетителю достаточно выбрать нужную услугу и просмотреть список компаний. Справа находится фильтр. Там можно указать время и день работы, ассортимент организации. Часто посетители этого раздела каталога
Скидки и акции раздела «Спорт в Витебске»
Те, кто хочет немного сэкономить на покупке спортивной одежды, абонементах в фитнес-центры, должны обратить внимание на подраздел со скидками и акциями. Местные организации размещают новости о своих распродажах, информацию об актуальных акциях. С помощью этого раздела вы также узнаете, можно ли зарезервировать понравившийся товар на сайте или по телефону.
Развитие бизнеса с обновленным каталогом
Владельцы собственных организаций в Витебске могут зарегистрироваться в каталоге
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Виртуальный каталог белорусских компаний TAM.BY выносит информацию об организациях Витебска на отдельный поддомен. Жители города и его гости смогут искать...
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