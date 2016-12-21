Виртуальный каталог белорусских компаний TAM.BY выносит информацию об организациях Витебска на отдельный поддомен. Жители города и его гости смогут искать информацию о магазинах, автозаправках и прочих общественных местах, посетив Vitebsk.tam.by . Помимо организаций, в каталоге собраны сведения об актуальных акциях и скидках, представлены отзывы посетителей.

Командой проекта разработано специальное приложение для мобильных устройств, позволяющее получить мгновенный доступ к каталогу со смартфона или планшета. Приложение поддерживает создание закладок с понравившимися заведениями, выводит избранные категории на главный экран и прокладывает маршруты до выбранной организации.

Все для спорта в Витебске

Узнать, где изучают единоборства, приобретают амуницию для охоты и отдыхают с клюшкой можно в разделе «Спорт в Витебске». Все организации здесь распределены по нескольким категориям: занимающиеся продажей специализированного оборудования для физкультуры и активного отдыха, сдающие инвентарь в аренду, спортивные центры, принимающие ставки конторы.

Посетителю достаточно выбрать нужную услугу и просмотреть список компаний. Справа находится фильтр. Там можно указать время и день работы, ассортимент организации. Часто посетители этого раздела каталога Vitebsk.tam.by ищут магазины спортивной обуви, адреса спортивных комплексов, спортивные секции и компании, предлагающие в аренду различный инвентарь. Удостовериться в качестве услуг предприятий помогут отзывы. В них клиенты рассказывают об особенностях обслуживания, ассортименте организаций.

Скидки и акции раздела «Спорт в Витебске»

Те, кто хочет немного сэкономить на покупке спортивной одежды, абонементах в фитнес-центры, должны обратить внимание на подраздел со скидками и акциями. Местные организации размещают новости о своих распродажах, информацию об актуальных акциях. С помощью этого раздела вы также узнаете, можно ли зарезервировать понравившийся товар на сайте или по телефону.

Развитие бизнеса с обновленным каталогом

Владельцы собственных организаций в Витебске могут зарегистрироваться в каталоге Vitebsk.tam.by и создать простую страницу своей компании. Там можно будет разместить краткое описание организации и телефон. Если владелец предприятия хочет использовать каталог для коммуникации с клиентами, то он может воспользоваться платной услугой по расширению стандартного функционала страницы. Она предполагает размещение панорам, фотографий компании, ответы на отзывы клиентов и возможность выдвигать новости об акциях на титульные страницы сайта. Присоединяйтесь!