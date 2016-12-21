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Американским тренерам запретили работать с именитой российской пловчихой

22.12.2016 16:19 — Разное | Tut.by  
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Тренерам из США запретили работать с четырехкратной чемпионкой мира по плаванию россиянкой Юлией Ефимовой. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.


Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93

«Есть очень хорошие тренеры, особенно один, мы с ним были полтора месяца в контакте, сначала было все хорошо, а потом этот специалист резко отказался от сотрудничества. Когда мы начали узнавать у моего бывшего тренера Дэвида Сало, кого бы он посоветовал из американских тренеров, то он категорически сказал, что никто из американцев не будет работать со мной. По его словам, всем им запрещают меня тренировать», — сказала Ефимова.

«Сало сказал, даже не пытайтесь. Мы обратились к еще одному американскому тренеру, и он также подтвердил слова Дэвида. Я подумала: ну и ладно, у меня есть папа-тренер, знаю, что этот человек никогда меня не бросит, даже если весь мир откажется от меня. Мы продолжаем поиски», — добавила пловчиха.

Ефимова работала с Сало с 2011 по 2016 год и прекратила с ним сотрудничество до Олимпиады в Рио-де- Жанейро. На Играх в Бразилии 24-летняя россиянка завоевала две серебряные медали — на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Также в активе Ефимовой бронзовая награда Игр-2012 в Лондоне и четыре золота чемпионатов мира.

В мае 2014 года Ефимова была дисквалифицирована на 16 месяцев из-за положительной пробы на анаболические стероиды. В марте 2016 года ее уличили в применении мельдония, но позже сняли обвинения, поскольку концентрация вещества в организме не превышала допустимую норму.

Ефимова задумалась о тренировках в Сочи и Крыму вместо США

«Мы рассматриваем в качестве места для сбора Сочи, где есть отличная база на Красной Поляне. Я там еще ни разу не была, но всем коллегам очень там понравилось. Рассматриваем и Крым, где также хорошая база. Я не могу тренироваться в Москве, у меня шаткое здоровье, хочется в открытый бассейн и чтобы воздух был чистый», — заявила россиянка.

Ефимова также отметила, что планирует сборы на весну, так как сейчас в открытых бассейнах очень холодно.

 
 
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Тренерам из США запретили работать с четырехкратной чемпионкой мира по плаванию из России.

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