Застройщика минской высотки «Парус» признают банкротом.

Производство в отношении компании «Итерабелстрой» возбуждено Экономическим судом Минской области по заявлению ликвидационной комиссии.

«Интербелстрой» начала возводить 34-этажное здание на улице Кальварийской в 2009 году, сдав его только в 2015.

В 2007 году российская компания «Итера» договаривалась с белорусскими властями о строительстве «Минск-Сити», обещая превратить столицу едва ли не в Куала-Лумпур. На строительство планировали потратить баснословные 30 млрд долларов (позднее речь шла уже о пяти миллиардах), однако дальше больших планов у российских бизнесменов не пошло.

«Парус» также должен был стать лучшим из лучший небоскребов, но и здесь что-то у инвестора пошло не так. Отметим, что даже когда Игорь Макаров отказался от строительства «Минск-сити», хотя договорености достигал с Александром Лукашенко, он все равно получил другой заказ от властей: «Парус».