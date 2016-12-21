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«Итерабелстрой» будет банкротом

22.12.2016 16:33 — Разное | БДГ  
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Застройщика минской высотки «Парус» признают банкротом.

Производство в отношении компании «Итерабелстрой» возбуждено Экономическим судом Минской области по заявлению ликвидационной комиссии.

«Интербелстрой» начала возводить 34-этажное здание на улице Кальварийской в 2009 году, сдав его только в 2015.

В 2007 году российская компания «Итера» договаривалась с белорусскими властями о строительстве «Минск-Сити», обещая превратить столицу едва ли не в Куала-Лумпур. На строительство планировали потратить баснословные 30 млрд долларов (позднее речь шла уже о пяти миллиардах), однако дальше больших планов у российских бизнесменов не пошло.

«Парус» также должен был стать лучшим из лучший небоскребов, но и здесь что-то у инвестора пошло не так. Отметим, что даже когда Игорь Макаров отказался от строительства «Минск-сити», хотя договорености достигал с Александром Лукашенко, он все равно получил другой заказ от властей: «Парус».

Как писал год назад «Ежедневник», российский миллиардер еще в процессе потребовал досрочного возврата выданного ранее займа в 15 млн долларов и процентов по нему, из-за чего разгорелся скандал. Одновременно произошел фактический рейдерский захвата бизнеса: сменено руководство «Итерабелстрой» (а также «Минск-Сити»), вывезена в новый офис вся проектная, юридическая и бухгалтерская документация. Новое руководство «Итерабелстроя» отказалось рассчитываться с субподрядчиками за выполненные работы на «Парусе», а это порядка двухсот компаний. Общая задолженность составляла около 50 млрд рублей (неденоминированных).

 
Теги: Минск
 
 
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Застройщика минской высотки «Парус» признают банкротом. Производство в отношении компании «Итерабелстрой» возбуждено Экономическим судом Минской области по...

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