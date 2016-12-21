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Хорватский футболист отказался стать самым высокооплачиваемым игроком РФПЛ

22.12.2016 16:35 — Разное | Tut.by  
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Марио Манджукич. Фото: Reuters

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Хорватии по футболу Марио Манджукич отказался переходить в московский «Спартак». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, красно-белые предлагали 30-летнему форварду контракт с годовым окладом в 6 миллионов евро в год.

После отказа Манджукича «Спартак» переключился на 29-летнего бразильского нападающего «Милана» Луиса Адриано. Ему москвичи готовы платить три миллиона евро в год. Сообщается, что стороны близки к заключению контракта.

По неофициальным данным, самый выскооплачиваемый игрок в Российской футбольной премьер-лиге — испанский полузащитник «Зенита» Хави Гарсия. Он зарабатывает 4,5 миллиона евро в год.

Манджукич в нынешнем сезоне забил пять мячей за «Ювентус» в 23 играх во всех турнирах и сделал две результативные передачи. В его активе 24 гола в 66 встречах в составе сборной Хорватии.

 
 
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По информации источника, красно-белые предлагали 30-летнему форварду контракт с годовым окладом в 6 миллионов евро в год.

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