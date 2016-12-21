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Где покушать в Гомеле: заведения в новом каталоге!
Удобный и известный проект TAM.BY представляет адрес каталога для жителей города Гомель и области -
Какие заведения представлены в каталоге?
Раздел «Где покушать в Гомеле?» представляет собой список ресторанов, баров, кафе, кондитерских. Поиск можно осуществлять по известному названию или выбору кухни. Список включает пабы, пиццерии, суши-бары, рестораны с живой музыкой, спорт-бары и многое другое. Представлена даже такая информация, где есть возможность воспользоваться свободным Wi-Fi. Для организации выездного питания для свадеб, любых праздников был сформирован специальный раздел "Кейтеринг". Зайдя в каталог
Популярные услуги раздела
В разделе вы не только найдете все популярные заведения, в которых можно вкусно перекусить, но и сможете изучить список других услуг. Необходимо снять банкетный зал для проведения торжества? Найти недорогую столовую, где можно накормить большую компанию? Организовать доставку еды? Оформить заказ на изготовление праздничного торта? Вы все найдете в каталоге. Дополнительно вы можете изучить месторасположение на карте, чтобы заранее проложить маршрут, если вы в городе впервые и не знаете, как добраться до места.
Возможные акции и скидки
Каждый желающий может изучить предлагаемые заведениями акции и скидки. Сюда можно включить скидки на меню при бронировании банкетов, скидки 10 % на пиццу с собой, специальные акции для именинников, особые приятные бонусы для молодоженов. Для каждого заведения отдельно прописываются все выгодные действующие предложения.
Услуги и возможность сотрудничать
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Удобный и известный проект TAM.BY представляет адрес каталога для жителей города Гомель и области -Gomel.tam.by, который будет рассчитан на гостей и постоянных жителей....
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