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Новицкий: петарды и гирлянды могут стать причиной чрезвычайной ситуации

22.12.2016 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По его словам, основной причиной происшествий в праздничные дни по-прежнему остается употребление алкоголя. Чаще всего из-за этого возникают пожары.

Новицкий: петарды и гирлянды могут стать причиной чрезвычайной ситуации
© Sputnik / Виктор Толочко
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При этом помощник министра сказал, что если ответственно подходить к выбору электрических гирлянд, пиротехники и соблюдению инструкции по применению, то неприятных ситуаций удастся избежать.

Новицкий особо отметил, что все инциденты, связанные с пиротехникой, произошедшие в прошлом году, связаны или с несоблюдением техники безопасности, или с покупкой контрафакта.

 
 
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Помощник министра по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий рассказал в пресс-центре Sputnik о том, как обезопасить себя от различных инцидентов на предстоящих...

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