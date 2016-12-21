По его словам, основной причиной происшествий в праздничные дни по-прежнему остается употребление алкоголя. Чаще всего из-за этого возникают пожары.



© Sputnik / Виктор Толочко МЧС о евроремонте в квартирах: при пожаре у человека есть только 6 минут

При этом помощник министра сказал, что если ответственно подходить к выбору электрических гирлянд, пиротехники и соблюдению инструкции по применению, то неприятных ситуаций удастся избежать.

Новицкий особо отметил, что все инциденты, связанные с пиротехникой, произошедшие в прошлом году, связаны или с несоблюдением техники безопасности, или с покупкой контрафакта.