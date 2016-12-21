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Новицкий: петарды и гирлянды могут стать причиной чрезвычайной ситуации
22.12.2016 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь
По его словам, основной причиной происшествий в праздничные дни по-прежнему остается употребление алкоголя. Чаще всего из-за этого возникают пожары.
© Sputnik / Виктор Толочко
При этом помощник министра сказал, что если ответственно подходить к выбору электрических гирлянд, пиротехники и соблюдению инструкции по применению, то неприятных ситуаций удастся избежать.
Новицкий особо отметил, что все инциденты, связанные с пиротехникой, произошедшие в прошлом году, связаны или с несоблюдением техники безопасности, или с покупкой контрафакта.
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Помощник министра по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий рассказал в пресс-центре Sputnik о том, как обезопасить себя от различных инцидентов на предстоящих...
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