Миграционный кризис возник в Европе в начале 2015 года: количество беженцев из Сирии, Афганистана и Северной Африки возросло многократно. Власти стран Евросоюза приняли решение принимать большую часть беженцев. С начала миграционного кризиса большинство европейцев выступало за принятие беженцев и мигрантов, однако после ряда терактов и социальных взрывов, связанных с ними, многие решили пересмотреть свое отношение. Большинство жителей Италии, Франции и Великобритании считают, что за минувший год ситуация с мигрантами в их странах ухудшилась, соответствующие данные опубликованы по результатам опроса Sputnik.Мнения , проведенного компанией Ifop.



© REUTERS Dimitar Kyosemarliev Ситуация с мигрантами в ЕС ухудшается, накроет ли этой волной Беларусь

Белорусские политологи полагают, что республику миграционный кризис пока обошел стороной. Эксперты сошлись во мнении, что Беларусь не является привлекательной для тех мигрантов, чьей целью можно назвать жизнь на социальные пособия. Наше государство не приветствует иждивенчества и достаточно взвешенно подходит к вопросам мультикультурализма.

"Беларусь скорее является территорией транзита для мигрантов, движущихся в сторону Евросоюза, и мы время от времени имеем проблемы с количеством людей, которые пытаются попасть через нашу границу в Польшу", — сообщил Sputnik Беларусь директор дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Евгений Прейгерман.

Директор "Центра изучения внешней политики и безопасности" Сергей Палагин считает, что беженцы — категория юридическая, и все это лежит в рамках законодательной базы, которая у нас готова и действует.

"Вероятность притока беженцев к нам не так велика, но правильно отреагировать на увеличение количества мигрантов мы сможем", — сказал эксперт.

Известно о диаспорах, проживающих на территории Беларуси, представители которых успешно трудятся в различных отраслях экономики.

Депутат парламента, доктор исторических наук Игорь Марзалюк отметил, что у нас реалистичное законодательство и надо трудоустраиваться и работать, не рассчитывая на "халяву".

"Я не вижу для нас угрозу в этих мигрантах, это проблема для Западной Европы. Естественно, бегут туда, где можно получить денег, ничего не делая", — считает депутат.

Полную версию беседы с экспертами слушайте на радио Sputnik Беларусь.