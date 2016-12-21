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Беларусь на 74-м месте в рейтинге ФИФА

22.12.2016 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь на 74-м месте в рейтинге ФИФА

фото: sb.by

Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Аргентины (1634 балла). Вторыми идут бразильцы (1544), замыкает тройку команда Германии (1433).

Из стран постсоветского пространства в рейтинге выше всего украинцы, располагающиеся на 30-м месте в рейтинге. Сборная России – на 56-м.

Рейтинг ФИФА ведется с 1993 года. Очки рассчитываются исходя из тех результатов, что показали команды в официальных и товарищеских матчах за последние четыре года.

 
 
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Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Аргентины (1634 балла). Вторыми идут бразильцы (1544), замыкает тройку команда Германии (1433).

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