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Футбольная сборная Беларуси завершает год на 74-й позиции в рейтинге ФИФА

22.12.2016 16:56 — Разное | Tut.by  
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Футбольная сборная Беларуси завершает 2016 год на 74-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: abff.by

За прошедший месяц белорусские футболисты матчей не проводили и сохранили за собой такое же место, как и в ноябрьском списке, имея 470 очков.

В этом году сборная Беларуси провела под руководством Александра Хацкевича 10 матчей, одержав 3 победы и потерпев 3 поражения при 4 ничьих (разница мячей — 6−10).

На старте отборочного турнира чемпионата мира-2018 белорусы выступили неудачно, сыграв вничью дома с Францией (0:0) и Люксембургом (1:1), а также проиграв на выезде командам Нидерландов (1:4) и Болгарии (0:1).

После четырех туров белорусская команда занимает 5-е, предпоследнее место в квалификационной группе, А ЧМ-2018, опережая только люксембуржцев.

В связи с неудовлетворительными результатами в отборочном турнире ассоциация «Белорусская федерация футбола» в начале декабря расторгла контракт с главным тренером национальной сборной Александром Хацкевичем.

Соперники белорусских футболистов по квалификации мирового первенства занимают следующие позиции в декабрьском рейтинге ФИФА:

7 — Франция,

22 — Нидерланды,

41 — Швеция,

71 — Болгария,

130 — Люксембург.

Первая десятка декабрьского рейтинга ФИФА:

1. Аргентина — 1634 очко,

2. Бразилия — 1544,

3. Германия — 1433,

4. Чили — 1404,

5. Бельгия — 1368,

6. Колумбия — 1345,

7. Франция — 1305,

8. Португалия — 1229,

9. Уругвай — 1187,

10. Испания — 1166.

Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 30-е место. Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции: 56 — Россия, 62 — Узбекистан, 86 — Армения, 90 — Азербайджан, 98 — Казахстан, 105 — Литва, 111 — Латвия, 116 — Эстония, 118 — Грузия, 122 — Кыргызстан, 129 — Таджикистан, 142 — Туркменистан, 164 — Молдова.

В заключительный список уходящего года включены 211 сборных со всех континентов планеты. Следующий рейтинг-лист будет опубликован в январе 2017 года.

 
 
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Футбольная сборная Беларуси завершает 2016 год на 74-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

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