Хотя красная шапочка и куртка с белой меховой оторочкой и не является исконным нарядом Святого Николая — Санта Клауса, однако благодаря известному бренду этот костюм давно стал символом Рождества.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в преддверии праздника щеголяют в костюме Санты детишки, взрослые и даже братья наши меньшие.