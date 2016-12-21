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В костюме Санты вокруг света: мир в ожидании Рождества
22.12.2016 16:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Хотя красная шапочка и куртка с белой меховой оторочкой и не является исконным нарядом Святого Николая — Санта Клауса, однако благодаря известному бренду этот костюм давно стал символом Рождества.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в преддверии праздника щеголяют в костюме Санты детишки, взрослые и даже братья наши меньшие.
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Совсем скоро наступит та самая рождественская ночь, когда неутомимый дед пронесется в своих санях по всему католическому миру и оставит под каждой елочкой...
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