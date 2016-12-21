Разработчики каталога TAM.BY решили сделать веб-ресурс более удобным для пользователей. Теперь жители и гости Гродно смогут найти информацию о компаниях своего города на отдельном сайте Grodno.tam.by. Дополнительно там представлены сообщения о скидках, предоставляемых региональными организациями.

Что вы найдёте в разделе «Финансовые услуги»?

В разделе «Финансовые услуги» каталога Grodno.tam.by представлены компании, занимающиеся страхованием, бухгалтерским учётом, займом денег, продажей недвижимости. Адреса банков, ломбардов и различных ведомств теперь можно узнать за пару кликов. Посетители каталога города Гродно чаще всего ищут адреса банков, заемных или страховых компаний, а также местоположение ломбардов.

Все организации раздела упорядочены по категориям. Необходимо выбрать подходящую тематическую категорию, чтобы найти необходимую компанию. В правой части экрана есть фильтр. Там посетители смогут указать время работы организации, предоставляемые услуги. Также можно упорядочить организации по рейтингу или популярности.

Скидки и акции раздела «Финансовые услуги» каталога TAM.BY

В разделе можно ознакомиться с различными мероприятиями, которые организуются предприятиями города Гродно. Здесь посетители узнают, где находятся форекс-брокеры города, найдут информацию о скидках на оформление страховых полисов и о том, где выгоднее оставить вещи под залог. Более комфортным сделать изучение каталога можно с мобильным приложением TAM.BY для смартфонов на базе iOS и Android OS. С помощью этой программы пользователи смогут добавлять понравившиеся компании в закладки, получать уведомления о новых скидках, акциях, распродажах.

Помочь посетителям с выбором организаций сможет блок с отзывами. Там отображаются последние комментарии пользователей, посещавших компании, предлагающие различные финансовые услуги. Также помимо отзывов, посетители смогут прочесть ответы компаний на негативные высказывания, оценить качество обслуживания.

Каталог TAM.BY – эффективная реклама для региональных компаний

Если вы хотите, чтобы о вашей организации узнали миллионы людей из Беларуси и других стран, то зарегистрируйтесь в каталоге Grodno.tam.by. Каждая организация сможет бесплатно создать свою страничку в каталоге, указав адрес, сферу деятельности и время работы. Если же вы хотите познакомить посетителей поближе с жизнью предприятия, информировать клиентов о новостях и акциях, то заведите расширенную страницу. На ней вы сможете размещать фотографии компании, трёхмерные панорамы заведения, скидки и акции.