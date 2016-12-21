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Александр Кучинский возвращается в велоклуб "Минск" в качестве спортивного директора

22.12.2016 17:03 — Разное | Tut.by  
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Трехкратный чемпион Беларуси по велоспорту Александр Кучинский в 2017 году будет спортивным директором шоссейного состава клуба «Минск».


Кучинский выступал за команды «АмореВита», «Керамика Фламиния», «Ликвигас» (все — Италия), «Катюша» (Россия), а в конце 2014 года стал одним из инициаторов создания велоклуба «Минск», в котором он и закончил карьеру в сезоне-2015.

В 2016 году Александр Кучинский работал в команде «Газпром-Русвело», но по окончании сезона решил вернуться в «Минск», где и будет делиться полученным опытом.

Ожидается, что команда сохранит костяк состава, а также пополнится сильным опытным легионером, который не только станет наставником для молодежи, но и будет готов бороться за самые высокие места в гонках.

Работавший два последних сезона с шоссейной командой Руслан Подгорный будет тренировать трековый состав в сотрудничестве с Натальей Цилинской.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный белорусский велогонщик Александр Кучинский будет спортивным директором шоссейного состава клуба "Минск" в 2017 году.

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