|
Лукашенко проехал по МКАД-2 в автобусе
22.12.2016 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко протестировал новую трассу второй кольцевой автодороги вокруг Минска на автобусе – современной модели городского МАЗа, сообщила пресс-служба главы государства.
Во вторник Лукашенко
"Президент проехал по участку трассы на современной модели городского автобуса производства МАЗ, ознакомился с техническими характеристиками и обустройством второй Минской кольцевой автомобильной дороги", – говорится в сообщении пресс-службы.
Глава государства обратил внимание, что строящиеся на МКАД-2 объекты должны соответствовать статусу автодорог международного значения.
Строительство второй кольцевой вокруг Минска полностью завершено. Ее общая протяженность составляет около 160 километров, из них 88 были проведены в новом направлении, а 72 километра – совмещены с существующими автодорогами.
Лукашенко уже однажды тестировал качество покрытия дорожного полотна МКАД-2 во время открытия второго участка автодороги в октябре 2015 года. Тогда он сам сел за руль легкового автомобиля и проехал трассе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главе государства рассказали о развитии придорожных территорий – размещении инвестиционных участков и объектов придорожного сервиса вдоль второй кольцевой...
|
Архив (Разное)
Комментарии