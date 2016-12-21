МИНСК, 22 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко протестировал новую трассу второй кольцевой автодороги вокруг Минска на автобусе – современной модели городского МАЗа, сообщила пресс-служба главы государства.

Во вторник Лукашенко принял участие в открытии движения на МКАД-2 . После церемонии главе государства доложили о развитии придорожных территорий – размещении инвестиционных участков и объектов придорожного сервиса вдоль второй кольцевой автодороги.

"Президент проехал по участку трассы на современной модели городского автобуса производства МАЗ, ознакомился с техническими характеристиками и обустройством второй Минской кольцевой автомобильной дороги", – говорится в сообщении пресс-службы.

Глава государства обратил внимание, что строящиеся на МКАД-2 объекты должны соответствовать статусу автодорог международного значения.

Строительство второй кольцевой вокруг Минска полностью завершено. Ее общая протяженность составляет около 160 километров, из них 88 были проведены в новом направлении, а 72 километра – совмещены с существующими автодорогами.

Лукашенко уже однажды тестировал качество покрытия дорожного полотна МКАД-2 во время открытия второго участка автодороги в октябре 2015 года. Тогда он сам сел за руль легкового автомобиля и проехал трассе.