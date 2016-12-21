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"Блізка": группа J:МОРС выпустила клип на сингл нового альбома
22.12.2016 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Видеоклип был опубликован в четверг на видеохостинге YouTube, и поклонники творчества группы уже начали публиковать комментарии.
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Пользователи интернета отметили "теплоту" и "романтичность" нового клипа.
Группа J:МОРС была основана в 1999 году и исполняет поп-рок. За время своей творческой деятельности музыканты выпустили восемь студийных альбомов, два сингла и несколько сборников.
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Белорусская группа J:МОРС опубликовала клип на песню "Блізка", которая стала первой из нового альбома, выход которого запланирован на осень будущего года.
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