Видеоклип был опубликован в четверг на видеохостинге YouTube, и поклонники творчества группы уже начали публиковать комментарии.

Пользователи интернета отметили "теплоту" и "романтичность" нового клипа.

Группа J:МОРС была основана в 1999 году и исполняет поп-рок. За время своей творческой деятельности музыканты выпустили восемь студийных альбомов, два сингла и несколько сборников.