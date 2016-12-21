Фильм «Пассажиры» выходит на экраны кинотеатров Гомеля и области 22 декабря. Фантастика режиссера «Игры в имитацию» Мортена Тильдума несет в своем сюжете много интересного, о чем AFISHA.TUT.BY расскажет ниже.

« Пассажиры » Режиссер: Мортен Тильдум. Актеры: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Кимберли Баттиста. Жанр: фантастика. Страна: США.

Почти десять лет сценарий «Пассажиров» пролежал в знаменитом голливудском «Черном списке». Зачастую картины из списка, снятые впоследствии, получались хорошими, претендовали, к примеру, на «Оскар». «Пассажиры», к слову, уже в шорт-листе — за визуальные эффекты. Когда-то на главные роли в проект рассматривались Киану Ривз и Рэйчел МакАдамс, но сейчас их заменили более популярные Пратт и Лоуренс.

Их герои практически единственные в фильме. По сюжету космический корабль везет пять тысяч человек на далекую планету для новой жизни. После аварии капсула одного пассажира выходит из строя, он пробуждается от искусственного сна на 90 лет раньше положенного. Герой не в силах перенести одиночество и решает разбудить себе подругу.





Фильм «Пассажиры» снимает скандинавский режиссер Мортен Тильдум, в чьем послужном списке прекрасный детектив «Охотники за головами» и конъюнктурная оскаровская драма «Игра в имитацию». Если его новая работа не окажется провалом, автора ждет большое будущее на «фабрике грез». Правда, к «Пассажирам» претензии имеются.

Некоторые критики подмечали и этическую проблематику: может ли человек ради спасения от одиночества лишать другого человека запланированного будущего. Однако в целом эти идеи остались фоном для визуального технопиршества. Одно обозревателям запомнилось особенно. Это сцена, в которой на корабле пропадает гравитация, и плывущая в бассейне героиня оказывается в водной ловушке…

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Фильм будет демонстрироваться в гомельских кинотеатрах им. Калинина и «Октябрь», а также в кинотеатрах « Беларусь » (г. Речица), « Мир » (г. Мозырь), « Луч » (г. Рогачев), « Родина » (г. Жлобин) и « Знамя » (г. Калинковичи)