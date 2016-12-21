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В Могилеве Ford после столкновения со Skoda вылетел на остановку общественного транспорта
В Могилеве на проспекте Шмидта 22 декабря Ford вылетел с проезжей части на остановку общественного транспорта. Люди в аварии не пострадали.
ДТП произошло около 16.00. Ford после столкновения с автомобилем Skoda вылетел с проезжей части на остановку «Улица Челюскинцев». Были ли на ней в тот момент люди, пока неясно. Известно лишь, что в аварии никто не пострадал, рассказала AUTO.TUT.BY представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают инспекторы ГАИ.
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Люди в аварии не пострадали.
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