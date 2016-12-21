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Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны

22.12.2016 17:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Огненный петух — символ 2017 года, разместился в Бресте на улице Советской, появились яркие фонтаны из гирлянд и светящиеся снегири, передает корреспондент Sputnik Дмитрий Босак из Бреста.

"Мы готовились к новогодним праздникам, начиная с лета. Это нормально, потому что новогодний антураж — это эстетика города в целом. И каждый год мы собираемся увеличивать убранство и иллюминацию", — рассказал председатель горисполкома Александр Рогачук на открытии главной елки.

Мэр отметил, что вся иллюминация сделана руками брестчан. Для ее создания не покупались готовые формы и конструкции.

Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
На площади Ленина Бреста "звенит" светодиодный колокольчик
Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
У главной елки установили большой новогодний елочный шар, который сразу стал излюбленным местом для селфи
Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Еще один елочный шар "тянет" на себе олень
Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Главную новогоднюю елку Бреста торжественно зажгли 17 декабря
Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
В этом году город подготовил брестчанам много сюрпризов, один из них - фонтан из гирлянд на площади Ленина

Городские улицы преобразились в ожидании праздника: на площади Ленина "звенит" светодиодный колокольчик, у главной елки установлен большой новогодний елочный шар, фонтан из гирлянд появился на площади Ленина и на улице Орджоникидзе.

Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Возле ЦУМа появилась новогодняя упряжка с оленями
Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Убранством Парка Мира на Востоке занимался "Савушкин продукт"
Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Снегири "поселились" в Парке Мира
Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Фонтан у железнодорожного вокзала на улице Орджоникидзе
Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Огненный петух - символ 2017 года, разместился на улице Советской
Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Елка у ЦУМа на проспекте Машерова
Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны
© Sputnik / Дмитрий Босак.
На отрезке Советской с керосиновыми фонарями стволы и крону деревьев "одели" в огоньки

"Звездное небо" засияло на улице Пушкинской, а на отрезке Советской с керосиновыми фонарями стволы и крону деревьев "одели" в огоньки.

 
Теги: Брест
 
 
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Новогодние сюрпризы держались в тайне от СМИ. Сегодня основные инсталляции уже находятся на своих местах и радуют брестчан.

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