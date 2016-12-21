Огненный петух — символ 2017 года, разместился в Бресте на улице Советской, появились яркие фонтаны из гирлянд и светящиеся снегири, передает корреспондент Sputnik Дмитрий Босак из Бреста.

"Мы готовились к новогодним праздникам, начиная с лета. Это нормально, потому что новогодний антураж — это эстетика города в целом. И каждый год мы собираемся увеличивать убранство и иллюминацию", — рассказал председатель горисполкома Александр Рогачук на открытии главной елки.

Мэр отметил, что вся иллюминация сделана руками брестчан. Для ее создания не покупались готовые формы и конструкции.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На площади Ленина Бреста "звенит" светодиодный колокольчик



© Sputnik / Дмитрий Босак. У главной елки установили большой новогодний елочный шар, который сразу стал излюбленным местом для селфи



© Sputnik / Дмитрий Босак. Еще один елочный шар "тянет" на себе олень



© Sputnik / Дмитрий Босак. Главную новогоднюю елку Бреста торжественно зажгли 17 декабря



© Sputnik / Дмитрий Босак. В этом году город подготовил брестчанам много сюрпризов, один из них - фонтан из гирлянд на площади Ленина

Городские улицы преобразились в ожидании праздника: на площади Ленина "звенит" светодиодный колокольчик, у главной елки установлен большой новогодний елочный шар, фонтан из гирлянд появился на площади Ленина и на улице Орджоникидзе.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Возле ЦУМа появилась новогодняя упряжка с оленями



© Sputnik / Дмитрий Босак. Убранством Парка Мира на Востоке занимался "Савушкин продукт"



© Sputnik / Дмитрий Босак. Снегири "поселились" в Парке Мира



© Sputnik / Дмитрий Босак. Фонтан у железнодорожного вокзала на улице Орджоникидзе



© Sputnik / Дмитрий Босак. Огненный петух - символ 2017 года, разместился на улице Советской



© Sputnik / Дмитрий Босак. Елка у ЦУМа на проспекте Машерова



© Sputnik / Дмитрий Босак. На отрезке Советской с керосиновыми фонарями стволы и крону деревьев "одели" в огоньки

"Звездное небо" засияло на улице Пушкинской, а на отрезке Советской с керосиновыми фонарями стволы и крону деревьев "одели" в огоньки.