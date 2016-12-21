|
Легкий поиск бытовых услуг в Могилеве благодаря обновленному каталогу!
Рады представить вам региональный каталог
Мы и дальше будем ежедневно работать над наполнением и актуализацией данных в каталоге. И Могилев не исключение: региональный каталог уже содержит данные о товарах и услугах более 1000 различных предприятий, работающих в области. Сохраняется и раздел «Скидки и акции» для областного центра, где можно найти по выгодной цене товары и услуги.
Преимущества для посетителей
Раздел «Бытовые услуги в Могилеве» включает разные варианты решений мелких и крупных бытовых вопросов. На сегодня каталог
Каталог предлагает не только товары и выполнение работ, но и отзывы клиентов о компаниях. При выборе исполнителя у вас есть возможность ознакомиться с информацией о фирме. Также работает раздел «Акции и скидки», в котором можно найти бытовые услуги с существенным снижением цены, текущие акции от компаний, включающие скидки и подарки своим клиентам. Вы можете прибегнуть к помощи ритуальных служб, отремонтировать ноутбук, сшить одежду на заказ со скидками от 20%.
Преимущества для компаний
Ежедневно на сайт заходят около 1000 пользователей из Могилева, за месяц – до 30 тысяч. Каталог в поисковых системах находится на первых местах. Раздел «Бытовые услуги в Могилеве» на
Мы приглашаем присоединятся к региональному каталогу организации сферы услуг, сервисные компании, индивидуальных мастеров Могилева! Реклама лишней не бывает!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рады представить вам региональный каталогMogilev.tam.by - поддомен портала TAM.BY. Новый ресурс ориентирован на жителей Могилева и области, в нем сохраняются все «плюсы» и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии