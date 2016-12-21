﻿﻿ Легкий поиск бытовых услуг в Могилеве благодаря обновленному каталогу!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Легкий поиск бытовых услуг в Могилеве благодаря обновленному каталогу!

22.12.2016 17:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рады представить вам региональный каталог Mogilev.tam.by - поддомен портала TAM.BY. Новый ресурс ориентирован на жителей Могилева и области, в нем сохраняются все «плюсы» и проекта TAM.BY, но теперь у жителей города есть собственный полноценный каталог, который облегчит поиск услуг и товаров в регионе.

Мы и дальше будем ежедневно работать над наполнением и актуализацией данных в каталоге. И Могилев не исключение: региональный каталог уже содержит данные о товарах и услугах более 1000 различных предприятий, работающих в области. Сохраняется и раздел «Скидки и акции» для областного центра, где можно найти по выгодной цене товары и услуги.

Преимущества для посетителей

Раздел «Бытовые услуги в Могилеве» включает разные варианты решений мелких и крупных бытовых вопросов. На сегодня каталог Mogilev.tam.by включает более 500 различных компаний в сфере бытовых услуг, которые предлагают:

  • ремонт бытовой техники, мебели, изготовление ключей, услуги по наведению чистоты (вы найдете более 100 компаний);
  • прокат различных вещей: спортинвентаря, аудиосистем для торжественных мероприятия, бытовой техники, детских товаров;
  • услуги прачечных и химчисток, которые приведут в порядок одежду, ковры, чехлы для мебели;
  • заправку картриджей, ремонт ноутбука или бытовой техники, мобильного телефона и любой другой электроники – почти полсотни качественных исполнителей для данной задачи представлены в городе Могилев.

Каталог предлагает не только товары и выполнение работ, но и отзывы клиентов о компаниях. При выборе исполнителя у вас есть возможность ознакомиться с информацией о фирме. Также работает раздел «Акции и скидки», в котором можно найти бытовые услуги с существенным снижением цены, текущие акции от компаний, включающие скидки и подарки своим клиентам. Вы можете прибегнуть к помощи ритуальных служб, отремонтировать ноутбук, сшить одежду на заказ со скидками от 20%.

Преимущества для компаний

Ежедневно на сайт заходят около 1000 пользователей из Могилева, за месяц – до 30 тысяч. Каталог в поисковых системах находится на первых местах. Раздел «Бытовые услуги в Могилеве» на Mogilev.tam.by включают широкий спектр запросов жителей города, что обеспечивает постоянный приток на сайт новых пользователей. При постоянном размещение информацию о вашей компании видят все больше посетителей, к вашей помощи прибегают все больше клиентов, которые пользуются интернет-поиском для решения многих бытовых задач.

Мы приглашаем присоединятся к региональному каталогу организации сферы услуг, сервисные компании, индивидуальных мастеров Могилева! Реклама лишней не бывает!

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рады представить вам региональный каталогMogilev.tam.by - поддомен портала TAM.BY. Новый ресурс ориентирован на жителей Могилева и области, в нем сохраняются все «плюсы» и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фильм "Пассажиры" выходит на экраны Гомеля и области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика