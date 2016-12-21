Рады представить вам региональный каталог Mogilev.tam.by - поддомен портала TAM.BY. Новый ресурс ориентирован на жителей Могилева и области, в нем сохраняются все «плюсы» и проекта TAM.BY, но теперь у жителей города есть собственный полноценный каталог, который облегчит поиск услуг и товаров в регионе.

Мы и дальше будем ежедневно работать над наполнением и актуализацией данных в каталоге. И Могилев не исключение: региональный каталог уже содержит данные о товарах и услугах более 1000 различных предприятий, работающих в области. Сохраняется и раздел «Скидки и акции» для областного центра, где можно найти по выгодной цене товары и услуги.

Преимущества для посетителей

Раздел «Бытовые услуги в Могилеве» включает разные варианты решений мелких и крупных бытовых вопросов. На сегодня каталог Mogilev.tam.by включает более 500 различных компаний в сфере бытовых услуг, которые предлагают:

ремонт бытовой техники, мебели, изготовление ключей, услуги по наведению чистоты (вы найдете более 100 компаний);

прокат различных вещей: спортинвентаря, аудиосистем для торжественных мероприятия, бытовой техники, детских товаров;

услуги прачечных и химчисток, которые приведут в порядок одежду, ковры, чехлы для мебели;

заправку картриджей, ремонт ноутбука или бытовой техники, мобильного телефона и любой другой электроники – почти полсотни качественных исполнителей для данной задачи представлены в городе Могилев.

Каталог предлагает не только товары и выполнение работ, но и отзывы клиентов о компаниях. При выборе исполнителя у вас есть возможность ознакомиться с информацией о фирме. Также работает раздел «Акции и скидки», в котором можно найти бытовые услуги с существенным снижением цены, текущие акции от компаний, включающие скидки и подарки своим клиентам. Вы можете прибегнуть к помощи ритуальных служб, отремонтировать ноутбук, сшить одежду на заказ со скидками от 20%.

Преимущества для компаний

Ежедневно на сайт заходят около 1000 пользователей из Могилева, за месяц – до 30 тысяч. Каталог в поисковых системах находится на первых местах. Раздел «Бытовые услуги в Могилеве» на Mogilev.tam.by включают широкий спектр запросов жителей города, что обеспечивает постоянный приток на сайт новых пользователей. При постоянном размещение информацию о вашей компании видят все больше посетителей, к вашей помощи прибегают все больше клиентов, которые пользуются интернет-поиском для решения многих бытовых задач.

Мы приглашаем присоединятся к региональному каталогу организации сферы услуг, сервисные компании, индивидуальных мастеров Могилева! Реклама лишней не бывает!