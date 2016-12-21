Жители Могилева и области уже могут оценить новые возможности поиска, предоставляемые региональным каталогом Mogilev.tam.by . Недавно он входил в проект TAM.BY, теперь функционирует отдельно, радуя широким выбором предложений. Чтобы следить за обновлениями используйте специальное приложение для мобильного телефона или просто заходите на страницу с планшета, ноутбука, стационарного компьютера!

Магазины, торговые площадки в Могилеве: выбор предложений велик!

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Горячие акции и скидки!

Часть раздела посвящена публикации интересных программ и акционных предложений, пользуясь которыми вы будете осуществлять покупки в магазинах, торговых центрах Могилева по приятным ценам. Ведь кто откажется при покупке, к примеру, платья получить скидку 50 % на приобретение второй вещи? Или заказывая товары в любимом магазине, не платить за доставку? И это далеко не все предложения! Следите за обновлениями информации и экономьте на желаемых покупках.

Почему искать товары в магазинах Могилева через каталог выгодно?

Предоставляется возможность изучать и сравнивать предложения, ведь раздел – это собрание популярных магазинов и торговых точек с адресами, перечнем предоставляемых услуг и товаров, телефонными номерами и графиком работы.

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