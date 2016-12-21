МИНСК, 22 дек – Sputnik. Сильный туман ожидается на всей территории Беларуси в ночь с четверга на пятницу, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Это уже третье подряд погодное предупреждение синоптиков в связи с туманами – такие же были сделаны на среду и четверг.

"В период с 18 до 22 часов 22 декабря на большей части Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской, Брестской, Гомельской областей и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100-500 метров", – сказали в Гидроемете.

Там также сообщили, что туман сохранятся в течение ночи пятницы 23 декабря.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.