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Гидромет предупредил о сильном тумане ночью
22.12.2016 18:33 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Сильный туман ожидается на всей территории Беларуси в ночь с четверга на пятницу, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Это уже третье подряд погодное предупреждение синоптиков в связи с туманами – такие же были сделаны на среду и четверг.
"В период с 18 до 22 часов 22 декабря на большей части Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской, Брестской, Гомельской областей и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100-500 метров", – сказали в Гидроемете.
Там также сообщили, что туман сохранятся в течение ночи пятницы 23 декабря.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
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По информации белорусских синоптиков, видимость в тумане не превысит днем 100–500 метров.
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