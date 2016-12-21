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Гидромет предупредил о сильном тумане ночью

22.12.2016 18:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Сильный туман ожидается на всей территории Беларуси в ночь с четверга на пятницу, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет предупредил о сильном тумане ночью
© flickr.com/ Lottie
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Это уже третье подряд погодное предупреждение синоптиков в связи с туманами – такие же были сделаны на среду и четверг.

"В период с 18 до 22 часов 22 декабря на большей части Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской, Брестской, Гомельской областей и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100-500 метров", – сказали в Гидроемете.

Там также сообщили, что туман сохранятся в течение ночи пятницы 23 декабря.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации белорусских синоптиков, видимость в тумане не превысит днем 100–500 метров.

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