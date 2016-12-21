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Министр транспорта: Шестая часть местных дорог требует ремонта

22.12.2016 18:41 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси насчитывается порядка 32 000 километров местных дорог. Из них шестую часть требуется отремонтировать. Об этом во время открытия МКАД-2 сказал Анатолий Сивак.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Открывая МКАД-2, или, как ее называют, трассу М14, Александр Лукашенко сказал, что после возведения этой магистрали стоит уделить внимание региональным дорогам и поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения.

При этом, министр транспорта Анатолий Сивак заметил, что в Беларуси насчитывается порядка 32 000 километров местных дорог. Из них 6000 километров требуют капитального ремонта. Выходит, шестая часть дорог местного значения требует вложения денег.

— Для того, чтобы эти 6000 километров поднять, нам нужно 720−800 миллионов нынешних (деноминированных — прим. AUTO.TUT.BY). За три года — если разрабатывать программу на этот срок, можно в каждом районе обновить порядка 55 километров дорог. Это для района серьезная цифра.

Президент при этом заметил, что не стоит выделенные средства распылять по району.

— В каждой области мы определим дорогу, которую будем приводить в порядок. Сэкономим на ремонте — можно пустить эти деньги на другие дороги.

Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как и обещали. МКАД-2, которую строила вся страна, открыли 22 декабря

 
 
Ссылка на источник 60
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О том, что на районные дороги стоит обратить внимание сказал сегодня президент на открытии второго участка МКАД-2.

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