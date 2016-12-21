|
Министр транспорта: Шестая часть местных дорог требует ремонта
В Беларуси насчитывается порядка 32 000 километров местных дорог. Из них шестую часть требуется отремонтировать. Об этом во время
Открывая МКАД-2, или, как ее называют, трассу М14, Александр Лукашенко сказал, что после возведения этой магистрали стоит уделить внимание региональным дорогам и поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения.
При этом, министр транспорта Анатолий Сивак заметил, что в Беларуси насчитывается порядка 32 000 километров местных дорог. Из них 6000 километров требуют капитального ремонта. Выходит, шестая часть дорог местного значения требует вложения денег.
— Для того, чтобы эти 6000 километров поднять, нам нужно 720−800 миллионов нынешних (деноминированных — прим. AUTO.TUT.BY). За три года — если разрабатывать программу на этот срок, можно в каждом районе обновить порядка 55 километров дорог. Это для района серьезная цифра.
Президент при этом заметил, что не стоит выделенные средства распылять по району.
— В каждой области мы определим дорогу, которую будем приводить в порядок. Сэкономим на ремонте — можно пустить эти деньги на другие дороги.
Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что на районные дороги стоит обратить внимание сказал сегодня президент на открытии второго участка МКАД-2.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии