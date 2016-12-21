Театрализованное представление « Новогодний щенячий патруль » пройдет в Минске. Спектакли состоятся 6 января во Дворце Спорта.





Организаторы совместно с минским «Театром Зазеркалье» подготовили театральную версию приключений четвероногих любимцев зрителей из мультсериала «Щенячий патруль». Постановка пройдет впервые на сцене минского Дворца спорта.

Юные зрители, мальчики и девочки, очень любят сказки и волшебство, а еще они очень любят и ждут новогодние праздники, а что будет, если сказочных героев мультсериала «Щенячий патруль» перенести в новогоднюю сказку?

По сюжету спектакля Дед мороз получает письмо с тревожным посланием. Команда «щенков-спасателей» не может остаться равнодушной к чужой беде и бросается на помощь нуждающимся. Но для того, чтобы справиться с бедой, нужно немало потрудиться и преодолеть все препятствия, которые встретятся на пути. Чтобы достичь поставленной цели, щенкам придется завести новых друзей и многому научиться: побороть свой страх, не переставать верить в себя, действовать, ну и, конечно, верить в чудо.

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Режиссер спектакля — Екатерина Гавура является создателем театра «Зазеркалье» и занимается детскими постановками с 2000 года. Театр «Зазеркалье» с успехом проводил спектакли — «Снежная история», «Новый год в подводном царстве», «Операция Спанч Боб», Неоновое шоу «Загадай желание, Дед Мороз», «Волшебная сказка весны» и другие, как на столичных площадках, так и за рубежом.

Билеты на театрализованное представление «Новогодний щенячий патруль» можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 12 до 36 рублей Один ребенок до 3-х лет бесплатно в сопровождении взрослого. Купить билет