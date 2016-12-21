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"Здесь всегда пятница": ресторан американской кухни Fridays обновил интерьер и меню

22.12.2016 20:25 — Разное | Tut.by  
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Спустя три месца после закрытия ресторан американской кухни «T.G.I. Friday’s» открыл двери и приглашает отметить свой юбилей — «10 лет» вечеринкой 23 декабря. Концепция осталась прежней, в заведении обновился интерьер и меню.


«Здесь всегда пятница» — слоган ресторана TGI Fridays. Теперь заведение планирует делать больше вечеринок и активностей для гостей. «Т.Ж.И. Фрайди’с днем — это ресторан вкусной сочной и качественной американской кухни, Т.Ж.И. Фрайди’с вечером — это основное место отдыха активной молодежи, здесь эпицентром событий становиться бар, — рассказала pr-менеджер компании „Белросинтер“ Анна Хрипач. — А по выходным гости приходят сюда не только вкусно покушать и попробовать уникальные коктейли, но и потанцевать».

Обновленный интерьер сделан по последним стандартам бренд-бука T.G.I Fridays. «Интерьер стал стильным и, если можно так сказать, взрослым. Появилось больше крупных деталей, например, фирменная красная стена со слоганом „In here It`s always Friday“, которая сразу встречает гостей при входе в ресторан» — рассказала Анна. — Кроме того, теперь здесь можно увидеть Бруклинский мост, который нарисован на брутальной кирпичной стене, а также массивные полукруглые светильники".


Фото: Александр Каленик

В ресторане обновили меню, вернув в него старые и некогда хитовые позиции. Добавили новинки, которые позаимствовали из Нью-Йоркского меню. Так, например, «Тарелка для друзей» включает в себя свиные ребрышки, луковые кольца, куриные пальчики, стружку пивной говядины в соусе BBQ — это большая сытная закуска на 4-х человек, которую можно попробовать за 39,90 руб.

Вернулся в меню популярный «Тройной ковбойский бургер» (16,90 руб.), как рассказала Анна, эта позиция всегда пользовалась особой любовью у гостей и в первые дни работы ресторана, блюдо традиционно поставило все рекорды по заказам. В разделе бургеры также появился новый бургер с филе белой рыбы, креветками, сыром, брушетта миксом, свежими огурцами и помидорами.


Также новинка из Нью-Йорка — паста с лососем в лимонно-сливочном соусе. По словам Анны, оригинальный соус и большая порция лосося делает эту пасту очень вкусной и сытной. Это, кстати, самая дорогая позиция в разделе пасты, однако в заведении ее рекомендуют «хотя бы один раз» попробовать за 17,90 руб.

Абсолютной гордостью Анна называет салаты, заверяя нас в том, что они сытные — фактически все стоят здесь до 10 рублей.

Ценовая политика осталась прежней. Бургеры — от 12,90 руб., стейки — от 18,90, салаты — от 5,90 до 10,90, пасты — от 14,90.





















Уже в эту пятницу свой первый серьезный юбилей — «10 лет» здесь отметят большой вечеринкой. Аниматоры, диджей-сеты и праздничный торт ожидает гостей 23 декабря. Начало мероприятия в 20.00. Вход свободный.

Обновленный T.G.I Fridays ждет гостей на проспекте Независимости, 22.

Время работы: вс-чт с 12:00 до 00:00, пт-сб с 12:00 до 1:00.

 
 
Ссылка на источник 95
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Ресторан американской кухни "T.G.I. Friday's" открыл двери спустя три месяца после закрытия на ремонт.

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