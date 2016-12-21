Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением в связи с обвинениями против российских биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена.



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В нем говорится, что два биатлониста, по которым открыто дисциплинарное расследование Международным олимпийским комитетом (МОК), отстранены от соревнований. Их имена пока не называются.

Еще 29 биатлонистов из доклада продолжат выступать, по ним IBU будет проводить дальнейшее расследование.

В то же время Союз биатлонистов России (СБР) сегодня уведомил IBU, что отказывается от проведение чемпионата мира среди юниоров в Острове и этап Кубка мира в Тюмени.

15 декабря стало известно, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте , подозревающемся в нарушении антидопинговых правил.

В состав антидопинговой комиссии вошли президент IBU норвежец Андерс Бессеберг, первый вице-президент россиянин Виктор Майгуров, вице-президенты — австриец Клаус Ляйстнер, американец Макс Кобб, словак Ивор Лехотан, немец Томас Пфеллер, швед Олле Далин, глава медицинского департамента Нами Ким из Южной Кореи, а также генеральный секретарь Николь Реш (без права голоса).

На этой неделе Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов (IBU) незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в заявлении Союза биатлонистов Великобритании (BBU), опубликованном в среду, 21 декабря.

— Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут «чистыми», а также отстранил упомянутых в конфиденциальной части доклада Ричарда Макларена российских биатлонистов, — говорится в заявлении. В противном случае, как отмечается, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России.

20 декабря норвежский тренер Кнут Торе Берланд, работавший со сборной России по биатлону в качестве консультанта в 2010 году, признался, что передавал информацию о возможных нарушениях в WADA. Он находился в контакте с бывшим главой организации Руне Андерсеном.