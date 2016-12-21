﻿﻿ Игра компании Playtika, работающей в Минске, названа Facebook одной из лучших в 2016 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Игра компании Playtika, работающей в Минске, названа Facebook одной из лучших в 2016 году

22.12.2016 20:47 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Игра компании Playtika, работающей в Минске, названа Facebook одной из лучших в 2016 году

bss-book.ru

Игра Poker Heat, разработанная экспертами бывшей израильской, а сейчас китайской компании, отмечена в номинации «Лучшие веб-игры».

В Беларуси офис израильской Playtika, которая в конце этого лета за 4,4 млрд долларов была продана китайскому консорциуму инвесторов, появился в 2010 году.

Игрой уходящего года Facebook назвал Gardenscapes - New Acres от разработчика  Playrix.

Всего в числе лучших игр в нескольких номинациях были отмечены 24 продуктов ведущих компаний мира. 

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игра Poker Heat, разработанная экспертами бывшей израильской, а сейчас китайской компании, отмечена в номинации «Лучшие веб-игры».

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Здесь всегда пятница": ресторан американской кухни Fridays обновил интерьер и меню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика