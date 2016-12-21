

bss-book.ru

Игра Poker Heat, разработанная экспертами бывшей израильской, а сейчас китайской компании, отмечена в номинации «Лучшие веб-игры».

В Беларуси офис израильской Playtika, которая в конце этого лета за 4,4 млрд долларов была продана китайскому консорциуму инвесторов, появился в 2010 году.

Игрой уходящего года Facebook назвал Gardenscapes - New Acres от разработчика Playrix.

Всего в числе лучших игр в нескольких номинациях были отмечены 24 продуктов ведущих компаний мира.