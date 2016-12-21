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Игра компании Playtika, работающей в Минске, названа Facebook одной из лучших в 2016 году
22.12.2016 20:47 — Разное | Ежедневник
bss-book.ru
Игра Poker Heat, разработанная экспертами бывшей израильской, а сейчас китайской компании, отмечена в номинации «Лучшие веб-игры».
В Беларуси офис израильской Playtika, которая в конце этого лета за 4,4 млрд долларов была продана китайскому консорциуму инвесторов, появился в 2010 году.
Игрой уходящего года Facebook назвал Gardenscapes - New Acres от разработчика Playrix.
Всего в числе лучших игр в нескольких номинациях были отмечены 24 продуктов ведущих компаний мира.
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Игра Poker Heat, разработанная экспертами бывшей израильской, а сейчас китайской компании, отмечена в номинации «Лучшие веб-игры».
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