22 декабря открылось движение по участку второго этапа строительства МКАД-2: от дороги М-6 Минск — Гродно до М-1/Е30 Брест — Минск — граница Российской Федерации. Вновь построенные участки дороги являются бесплатными, сообщили в пресс-службе Минтранса. Теперь для автомобилистов доступны около 160 километров кольцевой автотрассы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Введение платы за проезд по ним не планируется, отметили в министерстве.

«Реализация этого масштабного проекта позволяет направить транзитные потоки со всех направлений в обход столицы и объединить транспортные пути важнейших трансъевропейских коридоров Север-Юг и Запад-Восток», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве считают, что смещение транзитного потока в обход Минска улучшит экологическую обстановку и повысит безопасность движения в столице, а также будет стимулировать развитие прилегающей к новой дороге территорий, в том числе логистической инфраструктуры и городов-спутников.

Второй участок дороги, как и первый, открыл президент Беларуси Александр Лукашенко. Дорогу строили в два этапа. На первом этапе возвели участок от автодороги М-3 Минск — Витебск до автодороги М-6 Минск — Гродно. На строительство двух участков МКАД-2 ушло более 507 млн деноминированных рублей. Финансирование шло за счет средств республиканского бюджета, государственного целевого бюджетного фонда национального развития и кредита Банка развития Республики Беларусь. По предварительным расчетам, интенсивность движения по новой кольцевой составит 4,5 тыс. автомобилей в сутки.

Как и обещали. МКАД-2, которую строила вся страна, открыли 22 декабря