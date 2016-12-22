22 декабря в столичном «Президент-отеле» состоялся олимпийский бал, на котором чествовали лучших спортсменов и тренеров Минска в 2016 году. Пловчиха Александра Герасименя, гимнастка Мелитина Станюта и другие пришли на торжество в вечерних нарядах.





Мэр Минска Андрей Шорец в обращении к атлетам отметил, что значимый вклад в достижения белорусского спорта в 2016 году внесли минчане. «Когда на чемпионатах в честь ваших побед играет национальный гимн и поднимается государственный флаг, я представляю флаг Минска тоже», — сказал Андрей Викторович.

Наибольший интерес в спортивных итогах Мингорисполкома и минского представительства Национального олимпийского комитета вызвал состав десятки лучших атлетов столицы по итогам года. К слову, в нем оказался всего один медалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — пловчиха Александра Герасименя, которая завоевала бронзовую награду в заплыве на 50 метров вольным стилем .





Для сравнения, по итогам Игр в Лондоне в 2012 году в десятку вошло пять обладателей олимпийских наград: теннисистка Виктория Азаренко (золото и бронза), теннисист Максим Мирный (золото), гимнастика Любовь Черкашина (бронза), байдарочник Вадим Махнев (серебро) и все та же Герасименя (два серебра).

Мы спросили у Саши, не считает ли она, что спортивный Минск сдает позиции?

— Идет круговорот, то есть если кто-то из минчан не показал что-то сейчас, то, возможно, на следующих летних Играх он даст высокий результат. Кроме того, не стоит забывать, что минчане традиционно хорошо проявляют себя на зимней Олимпиаде. Да и вообще делить белорусский спортсменов на минчан и неминчан не стоит. Мы все выступаем за одну страну, — сказала Герасименя, которая пропустила официальную часть вечера и пришла только на банкет.



Мэр Минска Андрей Шорец и гимнастка Мелитина Станюта

Гимнастка Екатерина Галкина и Андрей Шорец

Андрей Шорец и стрелок Илья Чергейко

Девушки из команды по художественной гимнастике в групповых упражнениях — Мария Котяк (слева направо), Мария Кадобина, Валерия Пищелина, Арина Цицилина.

В экспресс-комментарии для прессы после своего появления она добавила, что еще не знает состава десятки лучших спортсменов Минска. А в него также вошли девушки из художественной гимнастики Мелитина Станюта (5-е место на ОИ-2016) и Екатерина Галкина (6-е место на ОИ-2016), каноист Александр Волчецкий (чемпион Европы), самбист Андрей Казусенок (чемпион Европы 2016 года), вольница Василиса Марзалюк (5-е место на на ОИ-2016), игрок в настольный теннис Владимир Самсонов (4-е место на ОИ-2016), биатлонистка Надежда Скардино (чемпионка Европы 2016 года), каноист Глеб Солодуха (чемпион Европы 2016 года), стрелок Илья Чергейко (6-е место на ОИ-2016). Церемонию пропустили Самсонов и Скардино.





Спортсменов и тренеров наградили памятными дипломами и денежными сертификатами. Подарками отметили и победителей и призеров конкурса рисунков «Олимпийский огонь зажигает сердца», а молодым атлетам передали сертификаты на получение стипендий.