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Канадский форвард может перейти из "Сибири" в минское "Динамо"

22.12.2016 22:59 — Разное | Tut.by  
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Канадский форвард «Сибири» Зак Бойчак может перейти в минское «Динамо», сообщает «Чемпионат».


Sporting News

В сезоне-2016/17 на счету 27-летнего Бойчака 7 (3+4) очков в 17 матчах за «Сибирь» при показателе полезности «-3».

Ранее он выступал в различных североамериканских лигах и провел 127 игр в НХЛ, набрав 30 (12+18) очков по системе «гол+пас».

Примечательно, что в среду Бойчак стал одним из участников потасовок в матче «Сибирь» — «Динамо-Минск». Канадец не по правилам атаковал Кристиана Хенкеля, что сильно не понравилось капитану «зубров» Александру Павловичу, вступившемуся за молодого защитника.

 
Теги: Минск
 
 
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Канадский форвард "Сибири" Зак Бойчак может перейти в минское "Динамо", сообщает "Чемпионат".

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