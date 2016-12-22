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Канадский форвард может перейти из "Сибири" в минское "Динамо"
Канадский форвард «Сибири» Зак Бойчак может перейти в минское «Динамо», сообщает
В сезоне-2016/17 на счету 27-летнего Бойчака 7 (3+4) очков в 17 матчах за «Сибирь» при показателе полезности «-3».
Ранее он выступал в различных североамериканских лигах и провел 127 игр в НХЛ, набрав 30 (12+18) очков по системе «гол+пас».
Примечательно, что в среду Бойчак стал одним из участников потасовок в матче «Сибирь» — «Динамо-Минск». Канадец не по правилам атаковал Кристиана Хенкеля, что сильно не понравилось капитану «зубров» Александру Павловичу, вступившемуся за молодого защитника.
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Канадский форвард "Сибири" Зак Бойчак может перейти в минское "Динамо", сообщает "Чемпионат".
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