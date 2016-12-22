Канадский форвард «Сибири» Зак Бойчак может перейти в минское «Динамо», сообщает «Чемпионат» .



Sporting News

В сезоне-2016/17 на счету 27-летнего Бойчака 7 (3+4) очков в 17 матчах за «Сибирь» при показателе полезности «-3».

Ранее он выступал в различных североамериканских лигах и провел 127 игр в НХЛ, набрав 30 (12+18) очков по системе «гол+пас».

Примечательно, что в среду Бойчак стал одним из участников потасовок в матче «Сибирь» — «Динамо-Минск». Канадец не по правилам атаковал Кристиана Хенкеля, что сильно не понравилось капитану «зубров» Александру Павловичу, вступившемуся за молодого защитника.