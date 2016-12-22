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Этап КМ по конькобежному спорту перенесен из России из-за допинговых обвинений
По сообщению голландского портала NOS.nl, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о переносе заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска.
Это информацию подтвердил президент ISU Ян Дайкема.
Такое решение связано с допинговыми обвинениями против россиян, выдвинутыми после выхода второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10−12 марта.
Напомним, что недавно Россия лишилась чемпионата мира по бобслею в Сочи, а Союз биатлонистов России принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.
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По сообщению голландского портала NOS.nl, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о переносе заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту из...
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