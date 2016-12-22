﻿﻿ Инцидент в ТЦ «Европа»: нападавший признан вменяемым. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Инцидент в ТЦ «Европа»: нападавший признан вменяемым

22.12.2016 22:20 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Парень, напавший на работников ТЦ «Европа» с бензопилой, по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан вменяемым.

По словам председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, выступавшего в эфире телеканала ОНТ, молодой человек в полной мере отдавал отчет своим действиям.

По словам представителя СК, в настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на окончание расследования.

«Если не будут затянуты сроки ознакомления с делом, то в этом году оно будет направлено в суд», - добавил он.

Напомним, жестокое убийство было совершено подростком 8 октября: 17-летний подросток напал на людей с топором и бензопилой, в результате одна женщина была убита, а вторая ранена.

Позже преступник был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, так как его психическое состояние вызвало вопросы у следствия.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень, напавший на работников ТЦ «Европа» с бензопилой, по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан вменяемым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Инфляция и дефляция: ИПЦ в странах СНГ и Восточной Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика