|
Инцидент в ТЦ «Европа»: нападавший признан вменяемым
Парень, напавший на работников ТЦ «Европа» с бензопилой, по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан вменяемым.
По словам председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, выступавшего в эфире телеканала ОНТ, молодой человек в полной мере отдавал отчет своим действиям.
По словам представителя СК, в настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на окончание расследования.
«Если не будут затянуты сроки ознакомления с делом, то в этом году оно будет направлено в суд», - добавил он.
Напомним,
Позже преступник
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень, напавший на работников ТЦ «Европа» с бензопилой, по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан вменяемым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии