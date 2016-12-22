Парень, напавший на работников ТЦ «Европа» с бензопилой, по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан вменяемым.

По словам председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, выступавшего в эфире телеканала ОНТ, молодой человек в полной мере отдавал отчет своим действиям.

По словам представителя СК, в настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на окончание расследования.

«Если не будут затянуты сроки ознакомления с делом, то в этом году оно будет направлено в суд», - добавил он.

Напомним, жестокое убийство было совершено подростком 8 октября: 17-летний подросток напал на людей с топором и бензопилой, в результате одна женщина была убита, а вторая ранена.