Беларусь остается страной с высокой инфляцией: среди 26-ти стран СНГ и Восточной Европы ИПЦ Беларуси в ноябре – 6-й по размеру, а за период с начала года и за год – 3-й (большая инфляция лишь в Азербайджане и Украине). С 2013-го года больше, чем в Беларуси, выросли потребительские цены только в Украине. Однако в долларах – везде дефляция (в Беларуси – 5-я по величине).

Месячная инфляция

Из 26-и государств СНГ и Восточной Европы в ноябре снизились, в целом, с прошлого месяца потребительские цены лишь в 3-х странах, в 1 – не изменились, а в 22-х – выросли. Самая большая потребительская месячная инфляция – в СНГ: вся нижняя часть рейтинга состоит только лишь из этих стран.

Наибольший месячный ИПЦ ноября - в Украине (101,8%, +1,8% за месяц), где главным драйвером удорожания набора потребительской корзины 2-й месяц подряд становятся услуги в разделах горячая вода и отопление - вследствие приведения природного газа к среднеевропейской цене.

Наибольшая месячная потребительская дефляция в регионе отмечена в ноябре в Македонии (99,77%, -0,23% за месяц - по данным местных органов государственной статистики).

Инфляция с начала года

За 11 месяцев 2016-го года выросли цены на потребительские товары и услуги, в целом, в 20-ти странах из 26-ти. Самый значительный рост цен за период “январь-ноябрь” – также в СНГ, однако 2 страны из СНГ, Армения и Таджикистан, наоборот, находятся вверху рейтинга как страны с наибольшим падением цен за этот период. Так, в Армении с января по ноябрь потребительские цены снизились, в целом, на 2,2%.

Больше, чем где-либо, выросли за 11 месяцев 2016-го потребительские цены в Азербайджане (112,2%, +12,2% за 11 месяцев) – это следствие серьезной девальвации маната в конце 2015-го года, а также в текущем году .

Годовая инфляция

В рейтинге годового ИПЦ (отчетный месяц к соответствующему месяцу прошлого года) стран СНГ и Восточной Европы потребительская дефляция зафиксирована в 8-и странах, среди которых те же 2 государства из СНГ – Армения и Кыргызстан. Остальные страны СНГ показали заметную инфляцию за 12 месяцев, которая намного превосходит самый большой годовой ИПЦ среди стран ЕС (1,5% у Чехии).

Румыния показала наибольшее падение цен в потребительском секторе товаров и услуг – 0,7% за 12 месяцев, а наибольший рост потребительских цен – Азербайджан (17,1% за год).

Среднегодовая инфляция

Формат среднегодовой инфляции (средние цены за период с начала года к средним ценам соответствующего периода прошлого года) предоставляют не все государства. Наиболее инфляционные страны в этом формате – все те же, но самый сильный среднегодовой рост цен в отчетном периоде – у Казахстана (ИПЦ - 115,2%).

Инфляция с 2013-го года

Наиболее существенные изменения в регионе, и даже глобального характера, произошли в экономической и финансовой сферах в 2014-ом году: это укрепление доллара ко всем валютам в мире, падение цен на нефть, что сильно ослабило нефтяные валюты, ситуация в Украине и вокруг нее, в том числе санкции против России и ее ответные контрсанкции.

Последующие годы (2015-16) стали годами последствий 2014-го, среди которых и изменения потребительских цен, вызванные диаметральными силами – девальвацией к доллару и падением сырьевых цен, особенно на нефть и природный газ. Но наибольшая потребительская инфляция отмечена в странах с самой значительной девальвацией к доллару.

Самый сильный рост цен в национальной валюте за 35 месяцев случился в стране с наибольшим же падением курса национальной валюты ( в 3,2 раза ) – в Украине: с декабря 2013-го индекс потребительской инфляция там составил почти 200% (+99,4%), то есть совокупный рост цен на потребительские товары и услуги исходя из их структуры потребления - почти в 2 раза.

На 2-ом месте – Беларусь с ростом цен за этот период на 43,2% при удорожании доллара за эти 35 месяцев в 2,2 раза. На 3-м – Россия: цены выросли там за почти 3 года на 32,0% (а тамошний рубль ослаб за это же время в 2 раза).

С другой стороны, в 6-ти восточноевропейских странах ноябрьские цены 2016-го на потребительские товары и услуги, в целом, оказались ниже, чем были в декабре 2013-го, несмотря на то, что и там валюты ослабли к доллару. Но, конечно, на меньший процент.

Из стран СНГ наименьший процент инфляции за этот период показан Арменией, где тамошний драм показал наибольшую курсовую устойчивость по сравнению со всеми валютами всех стран СНГ и Восточной Европы.

Во всех странах процент ослабления местной (национальной или наднациональной – евро) валюты оказался больше, чем процент потребительбской инфляции, что означаент, что в долларовом эквиваленте цены везде снизились, по сравнению с уровнем декабря 2013-го.

То есть во всех странах зафиксирована долларовая потребительская дефляция. Но наибольшая - в 5-ти странах СНГ, а из восточноевропейских государств ЕС - в Польше (злотый там заметно ослаб в последние несколько месяцев, обновив исторический минимум). Минимальное же падение долларовых цен оказалось в Армении, а из числа стран ЕС – в Чехии.

Как видно, падение евро к доллару при низкой инфляции, а зачастую и дефляции привело там к долларовой дефляции потребительских цен на 20-25%. В Беларуси сейчас потребительские цены на товары и услуги, в среднем, ниже, чем были в конце 2013-го, чуть более чем на 30%.

Повышенная инфляция сейчас - именно в странах с наибольшим процентом падения долларовых цен: сейчас там идет период их частичного восстановления.