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Сидни Кросби подарил клюшку юной болельщице

22.12.2016 20:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Поединок Национальной хоккейной лиги  между "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" состоялся 21 декабря. Победу в игре праздновали "Пингвины" со счетом 7:2. Забитой шайбой в составе команды из Питтсбурга отличился 29-летний канадский хоккеист Сидни Кросби.

После игры, уходя в раздевалку, Кросби заметил стоявшую юную болельщицу с плакатом "Сид, можно вашу клюшку, пожалуйста?". Хоккеист не растерялся и выполнил просьбу ребенка, сообщает сайт НХЛ.

Обладательницей подарка стала 7-летняя Лидия Вайс, она пришла на матч вместе с отцом. Позже она призналась, что Кросби своим подарком "сделал ее рождество". Правда, позже клюшку ей поменяли, на которой был автограф знаменитого канадца. 

 
 
Ссылка на источник 24
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Форвард клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" после поединка, покидая площадку, подарил свою клюшку девочке – радости ребенка не было предела. Смотрите на видео приятный...

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