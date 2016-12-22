Поединок Национальной хоккейной лиги между "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" состоялся 21 декабря. Победу в игре праздновали "Пингвины" со счетом 7:2. Забитой шайбой в составе команды из Питтсбурга отличился 29-летний канадский хоккеист Сидни Кросби.

После игры, уходя в раздевалку, Кросби заметил стоявшую юную болельщицу с плакатом "Сид, можно вашу клюшку, пожалуйста?". Хоккеист не растерялся и выполнил просьбу ребенка, сообщает сайт НХЛ .

Обладательницей подарка стала 7-летняя Лидия Вайс, она пришла на матч вместе с отцом. Позже она призналась, что Кросби своим подарком "сделал ее рождество". Правда, позже клюшку ей поменяли, на которой был автограф знаменитого канадца.