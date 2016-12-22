После того, как пригород Дамаска очистили от террористов, железная дорога была отремонтирована, и теперь, после пятилетнего перерыва, заработал старинный паровоз с тремя пассажирскими вагонами.



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"Этот паровоз очень дорог для сирийцев и особенно для дамаскинцев", — сообщил Sputnik руководитель государственного учреждения Хиджазская железная дорога, инженер Хусейн Мухаммед Али (Husein Muhammed Ali).

По его словам, 150 жителей сирийской столицы впервые за последние пять лет смогли проехать 15 километров из Дамаска до станции аль-Хама. В будущем маршрут продлят до города эз-Забадани и Ливана.

В вагонах поезда установлены деревянные скамейки, которые с любовью вспоминает не одно поколение сирийцев. Сады ар-Рабва, поселение аль-Хама и оазис аль-Хадра, где проходит исторический паровоз, это традиционные места отдыха жителей Дамаска.

Свисток паровоза, который услышали сирийцы, стал знаком возвращения к мирной жизни, по которой они соскучились. На всем пути следования паровоза взрослые дети выходили поприветствовать своего старого друга.