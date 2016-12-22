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Новогодний парад и шопинг, открытие арт-паба. Куда пойти в Витебске в эти выходные
Праздничное настроение уже практически у всех. Тем, кто его пока не ощущает, стоит заглянуть на елочный базар, купить подарки родным и близким на хендмейд-маркете и побывать на шествии Дедов Морозов. Усилит эффект «Калядны драйв». Совершить настоящее новогоднее чудо для детей можно, оказав помощь благотворительным проектам.
Праздники
Традиционный предновогодний парад, в котором примут участие 500 пар Дедов Морозов и Снегурочек и около 750 сказочных персонажей, стартует на улице Ленина и проследует к площади Победы. Здесь состоится городская акция «Зажжем елку вместе» с театрализованным представлением, концертно-танцевальной и игровой программами. Одновременно с главной засияют и другие елки в микрорайонах Витебска.
На следующий день, 24 декабря, на площади Победы с 12 до 14 часов пройдет спортивно-игровая программа «Зимние забавы», а 25 декабря с 12 до 15 часов сюда приглашают отметить католическое Рождество.
Благотворительность
На втором благотворительном турнире по мини-футболу выступят команды футболистов от 1973 до 1997 года рождения. Среди них — любители и профессионалы.
Особый гость — команда из Витебского детского дома. Она проведет игру в середине турнира. Ребята изъявили огромное желание показать на что они способны. На мероприятии пройдет благотворительная акция для воспитанников Дома малютки. Все желающие могут приобрести подгузники, влажные салфетки и другие вещи, в которых нуждаются малыши до 3 лет.
По вопросам материальной помощи звоните: +375 (29) 711−75−64.
Стать настоящим Дедом Морозом можно, исполнив мечту ребенка из детдома. А узнать о ней можно благодаря необычной елке: вместо игрушек на ней висят фотографии детей с их пожеланиями. Итоги акции подведут 30 декабря, и подарки от неравнодушных людей порадуют детишек, которые верят в волшебство.
Следить за новостями проекта можно
Шопинг
Здесь вы познакомитесь с хендмейд-мастерами и их творениями, а также с работами дизайнеров одежды и аксессуаров. В течение дня пройдут бесплатные мастер-классы: по росписи пряников, созданию стильного новогоднего образа, изготовлению акварельно-графических открыток к Рождеству. Организаторы обещают бьюти-бар, фотозону и хорошую музыку.
Полная программа — в
Елочку можно купить на Полоцком, Смоленском и Южном рынках, а также в других местах города.
Полный список елочных базаров и цены на главный символ Нового года —
Концерты
Коляды в «Торвальде» отметят исполнением белорусских народных баллад и воинских песен, произведений с аутентичным певческим материалом, а также европейских популярных мелодий эпохи Средневековья и Ренессанса. Рождественским драйвом зарядят группы «Стары Ольса», Vuraj (Минск) и «Восьмы дзень» (Витебск).
Подробности — в
Симфонический оркестр филармонии наполнит рождественский вечер классической музыкой. Вместе с коллективом выступят Нина Слюсарь — вице-президент «Творческого альянса аккордеонистов» в США, педагог, аранжировщик, и Владислав Миценко — виртуозный скрипач, талантливый импровизатор.
В программе концерта: музыка Петра Чайковского, Артуро Маркеса, Астора Пьяццолла, Жоржа Бизе, Пола Маккартни и других.
Школа Azalais, коллективы Dali Maisa и Gold stream представят яркую программу для ценителей настоящего восточного танца.
Заказ билетов: +375 (33) 667−24−50, +375 (33) 647−60−40.
Детские шоу
Выдатны падарунак для вашых дзетак — музычная беларускамоўная ялінка «Калядная казка пра Казу і Пятра» паводле твора Ігара Кузьмініча. Гэта супольны праект гурта Vuraj і тэатральнага праекта Андрэя Саўчанкі. У праграме: музычны спектакль, калядныя гульні, танцы, спевы, конкурсы ды іншыя забаўкі з прыемнымі падарункамі.
Пра спектакль: раней на зямлі амаль не было Зімы і Ночы — руплівая Каза сябравала з Сонцам і не давала яму адпачываць. Аднойчы яе сустрэў заможны гаспадар Пятро. Запрасіў ён Казу да сябе ў дом, бо не было ў іх з жонкай дзетак. А ведаў Пятро, што Каза шчасце прыносіць. Пагадзілася Каза. А далей…
Даведацца падрабязную інфармацыю і забраніраваць месцы можна па нумару: +375 (33) 679 16 32
Детей ждет удивительная встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами, озорные конкурсы и игры, шоу мыльных пузырей, праздничная дискотека и игровой лабиринт. Утренники также пройдут 28 декабря в 18.00 и 8 января в 11.00.
Запись по телефонам: +375 (212) 48-79-04, +375 (29) 297−27−53.
Дед Мороз порадует гостей подарками, играми и сюрпризами.
Заказ столиков по единому номеру: 7980.
Спектакли
На сцене театра — цирк! Но мастеру клоунского искусства неожиданно делается дурно. И тут неизвестно откуда появляются еще четверо — Белый и Черный, Рыжий и Толстый. Это только части Клоуна: как будто независимые, но лишь отображающие разные воплощения, чувства, периоды жизни… Каждый хочет сделать свой исключительный номер, однако герои просто неспособны существовать порознь. Чтобы произошло настоящее волшебство искусства, они должны объединиться в одном творце, в одном великом Клоуне.
Режиссер Михаил Краснобаев сравнивает сюжет спектакля с судьбой актера. Чтобы спектакль жил, артисты должны отказаться от своей индивидуальности и стать неотъемлемой частью общего зрелища.
Купить билет можно в кассах театра и
Поход в музей
В честь новогодних праздников в круглике проведут уникальную экскурсию-сюрприз для всех желающих. Повторное проведение этого мероприятия запланировано на 8 января.
Справки по телефонам: 35−81−38, 35−81−39.
В этом году «Партизанская елка» посвящена 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Миная Шмырева и 50-летию со дня образования музея.
В программе: военно-историческая реконструкция с участием клуба «Память», подведение итогов акции «Письмо поколению победителей», концерт и беспроигрышная лотерея.
Саморазвитие
Лекции проекта «Наука вне себя» — занимательные мероприятия, на которых о сложных вещах рассказывают доступным языком.
Новая встреча посвящена целям и тому, как с ними работать. Слушатели лекции узнают о том, на каком уровне работы со своими целями они находятся на данном этапе жизни и что нужно для того, чтобы перейти на следующий.
Подробнее —
Вечеринки
Інфалінія: +375−25−913−38−76.
Весело провести время с коллегами и ощутить приближение праздника приглашает гастрономический бар «Угøл 90». С 23 по 30 декабря здесь действует предновогодняя программа: гостей ждут танцы под заводные сеты от приглашенных диджеев.
Телефон для справок: +375 (44) 586−84−21.
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Загляните на елочный базар, купите подарки родным и близким на хендмейд-маркете и побывайте на шествии Дедов Морозов. Совершить новогоднее чудо для детей можно,...
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