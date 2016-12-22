Праздничное настроение уже практически у всех. Тем, кто его пока не ощущает, стоит заглянуть на елочный базар, купить подарки родным и близким на хендмейд-маркете и побывать на шествии Дедов Морозов. Усилит эффект «Калядны драйв». Совершить настоящее новогоднее чудо для детей можно, оказав помощь благотворительным проектам.

Праздники

Городской праздник «Зажжем елку вместе» Где: от площади Ленина до площади Победы Когда: 23 декабря, 19.00 Вход: свободный

Традиционный предновогодний парад, в котором примут участие 500 пар Дедов Морозов и Снегурочек и около 750 сказочных персонажей, стартует на улице Ленина и проследует к площади Победы. Здесь состоится городская акция «Зажжем елку вместе» с театрализованным представлением, концертно-танцевальной и игровой программами. Одновременно с главной засияют и другие елки в микрорайонах Витебска.



Фото: Игорь Матвеев

На следующий день, 24 декабря, на площади Победы с 12 до 14 часов пройдет спортивно-игровая программа «Зимние забавы», а 25 декабря с 12 до 15 часов сюда приглашают отметить католическое Рождество.

Благотворительность

Турнир по мини-футболу Где: спорткомплекс «Витязь» (улица Бровки, 13) Когда: 24−25 декабря, с 9.00 до 18.00 Вход: свободный

На втором благотворительном турнире по мини-футболу выступят команды футболистов от 1973 до 1997 года рождения. Среди них — любители и профессионалы.

Особый гость — команда из Витебского детского дома. Она проведет игру в середине турнира. Ребята изъявили огромное желание показать на что они способны. На мероприятии пройдет благотворительная акция для воспитанников Дома малютки. Все желающие могут приобрести подгузники, влажные салфетки и другие вещи, в которых нуждаются малыши до 3 лет.

По вопросам материальной помощи звоните: +375 (29) 711−75−64.





«Елка желаний» Где: 1-й этаж «Эвикома», Смоленский рынок, гипермаркеты «Евроопт», «Рублевский», «Корона», Green и «Марко-сити» Когда: до 25 декабря, с 11.00 до 20.00

Стать настоящим Дедом Морозом можно, исполнив мечту ребенка из детдома. А узнать о ней можно благодаря необычной елке: вместо игрушек на ней висят фотографии детей с их пожеланиями. Итоги акции подведут 30 декабря, и подарки от неравнодушных людей порадуют детишек, которые верят в волшебство.

Следить за новостями проекта можно здесь .





Шопинг

Хендмейд-маркет «Рождественский сапожок» Где: арт-центр VZAP (улица Октябрьская, 2) Когда: 24 декабря, с 11.00 до 17.00 Вход: 3 рубля, детям до 7 лет — бесплатно

Здесь вы познакомитесь с хендмейд-мастерами и их творениями, а также с работами дизайнеров одежды и аксессуаров. В течение дня пройдут бесплатные мастер-классы: по росписи пряников, созданию стильного новогоднего образа, изготовлению акварельно-графических открыток к Рождеству. Организаторы обещают бьюти-бар, фотозону и хорошую музыку.

Полная программа — в группе . Инфолиния: +375 (29) 547−35−95, +375 (29) 890−28−40.





Елочные базары Где: на различных площадках города Когда: с 20 до 31 декабря Вход: свободный

Елочку можно купить на Полоцком, Смоленском и Южном рынках, а также в других местах города.

Полный список елочных базаров и цены на главный символ Нового года — здесь .

Концерты

«Калядны драйв» Где: арт-паб «Торвальд» (улица Толстого, 1) Когда: 24 декабря, 20.30 Билеты: первым 50-ти гостям — 12 рублей; по предварительной записи — 15 рублей; в день вечеринки — 18 рублей; всем, кто придет в костюмах — 10 рублей

Коляды в «Торвальде» отметят исполнением белорусских народных баллад и воинских песен, произведений с аутентичным певческим материалом, а также европейских популярных мелодий эпохи Средневековья и Ренессанса. Рождественским драйвом зарядят группы «Стары Ольса», Vuraj (Минск) и «Восьмы дзень» (Витебск).

Подробности — в группе . Инфолиния: +375 (25) 913−38−76, +375 (29) 712−11−11. Билеты можно приобрести в ТЦ «Беларусь», павильон 225 или онлайн .





Christmas music Где: филармония Когда: 25 декабря, 19.00 Билеты: 6−7 рублей, для учащихся и студентов — 3 рубля

Симфонический оркестр филармонии наполнит рождественский вечер классической музыкой. Вместе с коллективом выступят Нина Слюсарь — вице-президент «Творческого альянса аккордеонистов» в США, педагог, аранжировщик, и Владислав Миценко — виртуозный скрипач, талантливый импровизатор.

В программе концерта: музыка Петра Чайковского, Артуро Маркеса, Астора Пьяццолла, Жоржа Бизе, Пола Маккартни и других.





Восточные танцы Где: культурно-деловой центр «Первомайский» (улица Максима Горького, 124) Когда: 24 декабря, 18.00 Билеты: 7 рублей

Школа Azalais, коллективы Dali Maisa и Gold stream представят яркую программу для ценителей настоящего восточного танца.

Заказ билетов: +375 (33) 667−24−50, +375 (33) 647−60−40.





Детские шоу

«Калядная казка пра Казу і Пятра» Дзе: «Торвальд» (вуліца Талстога, 1) Калі: 24 снежня, 16.00 Квіткі: 10 рублёў, бацькі і другое дзіця — 6 рублёў, для дзяцей да 3-х гадоў уваход вольны

Выдатны падарунак для вашых дзетак — музычная беларускамоўная ялінка «Калядная казка пра Казу і Пятра» паводле твора Ігара Кузьмініча. Гэта супольны праект гурта Vuraj і тэатральнага праекта Андрэя Саўчанкі. У праграме: музычны спектакль, калядныя гульні, танцы, спевы, конкурсы ды іншыя забаўкі з прыемнымі падарункамі.

Пра спектакль: раней на зямлі амаль не было Зімы і Ночы — руплівая Каза сябравала з Сонцам і не давала яму адпачываць. Аднойчы яе сустрэў заможны гаспадар Пятро. Запрасіў ён Казу да сябе ў дом, бо не было ў іх з жонкай дзетак. А ведаў Пятро, што Каза шчасце прыносіць. Пагадзілася Каза. А далей…

Даведацца падрабязную інфармацыю і забраніраваць месцы можна па нумару: +375 (33) 679 16 32





Утренник Где: парк развлечений «Джунгли зовут» (Московский проспект, 86) Когда: 23 декабря — в 18.00, 24 декабря — в 16.00, 25 декабря — в 11.00 Билеты: 10 рублей

Детей ждет удивительная встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами, озорные конкурсы и игры, шоу мыльных пузырей, праздничная дискотека и игровой лабиринт. Утренники также пройдут 28 декабря в 18.00 и 8 января в 11.00.

Запись по телефонам: +375 (212) 48-79-04, +375 (29) 297−27−53.

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки Где: кафе «Волшебник» (улица Замковая, 4) Когда: 24 и 25 декабря, с 12.00 до 14.00 Вход: бесплатный

Дед Мороз порадует гостей подарками, играми и сюрпризами.

Заказ столиков по единому номеру: 7980.





Спектакли

Балаган «Смертельный номер» Где: драмтеатр Когда: 23 декабря, 19.00 Билеты: 7 рублей 50 копеек

На сцене театра — цирк! Но мастеру клоунского искусства неожиданно делается дурно. И тут неизвестно откуда появляются еще четверо — Белый и Черный, Рыжий и Толстый. Это только части Клоуна: как будто независимые, но лишь отображающие разные воплощения, чувства, периоды жизни… Каждый хочет сделать свой исключительный номер, однако герои просто неспособны существовать порознь. Чтобы произошло настоящее волшебство искусства, они должны объединиться в одном творце, в одном великом Клоуне.

Режиссер Михаил Краснобаев сравнивает сюжет спектакля с судьбой актера. Чтобы спектакль жил, артисты должны отказаться от своей индивидуальности и стать неотъемлемой частью общего зрелища.

Купить билет можно в кассах театра и онлайн .



Фото: kolastheatre.by

Поход в музей

«В гостях у старой башни» Где: выставочный зал «Духовской круглик» (проспект Фрунзе, 11а) Когда: 24 декабря, 10.00 Билеты: детский — 1 рубль, взрослый — 1,5 рубля, экскурсионный — 4 рубля

В честь новогодних праздников в круглике проведут уникальную экскурсию-сюрприз для всех желающих. Повторное проведение этого мероприятия запланировано на 8 января.

Справки по телефонам: 35−81−38, 35−81−39.

«Партизанская елка» Где: музей Миная Шмырева Когда: 24 декабря, 14.00 Билеты: 5 рублей, 3 рубля — для учащихся и студентов, детям до 7 лет вход бесплатный

В этом году «Партизанская елка» посвящена 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Миная Шмырева и 50-летию со дня образования музея.

В программе: военно-историческая реконструкция с участием клуба «Память», подведение итогов акции «Письмо поколению победителей», концерт и беспроигрышная лотерея.





Саморазвитие

Лекция «Три уровня работы с целями» Где: областная научно-техническая библиотека (улица Пушкина, 6) Когда: 24 декабря, 13.00 Билеты: free-donation (пожертвование по желанию)

Лекции проекта «Наука вне себя» — занимательные мероприятия, на которых о сложных вещах рассказывают доступным языком.

Новая встреча посвящена целям и тому, как с ними работать. Слушатели лекции узнают о том, на каком уровне работы со своими целями они находятся на данном этапе жизни и что нужно для того, чтобы перейти на следующий.

Подробнее — здесь .





Вечеринки

Адкрыццё арт-паба «Торвальд» Дзе: арт-паба «Торвальд» (вуліца Талстога, 1) Калі: 23 снежня, з 19.00 да 4.00 Уваход: вольны — з 19.00 да 22.00, пасля 22.00 — 5 рублёў

Культавая віцебская ўстанова пераехала з вуліцы Камсамольскай у цэнтр горада і святкуе ўлазіны. На Torvald-party абяцаюць смачныя напоі і стравы, а таксама якасную жывую музыку ад лепшых ды-джэяў Віцебска, сюрпрызы на бары, магчымасць выйграць унікальныя калядныя падарункі.

Інфалінія: +375−25−913−38−76.





Preparty 2017 Где: бар «Угøл 90» (Московский проспект, 7) Когда: с 23 до 30 декабря, с 11.00 до 2.00 Вход: бесплатный

Весело провести время с коллегами и ощутить приближение праздника приглашает гастрономический бар «Угøл 90». С 23 по 30 декабря здесь действует предновогодняя программа: гостей ждут танцы под заводные сеты от приглашенных диджеев.

Телефон для справок: +375 (44) 586−84−21.