Трогательное новогоднее видеопоздравление записали гандболисты БГК имени Мешкова с легендарными основателями ансамбля «Верасы» Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем.

Вместе они исполнили один из главных белорусских хитов восьмидесятых «Завiруха» — песню, которая до сих пор часто звучит в телеэфире и на радиостанциях.

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Заместитель управляющего по маркетингу клуба Лидия Семенова так прокомментировала выбор новогодней композиции.

— Есть много новогодних песен, но «Завируха» — наша, родная, душевная, поэтому мы выбрали ее для новогоднего видео. Даже легионеры БГК, принявшие участие в проекте, отметили особую лиричность этой песни на белорусском языке.

Она поблагодарила Ядвигу Поплавскую и Александра Тихановича за участие в проекте.

— Примечательно, что слова к песне написал известный белорусский деятель культуры Геннадий Буравкин. В эпоху, когда Геннадий Николаевич возглавлял Белтелерадиокомпанию, новый импульс получило продвижение белорусского языка, а гандбол стал гораздо чаще появляться на телеэкранах, — добавила Лидия Семенова.

Напомним, что в этом году клуб представил профессиональный клип «В Бресте — гандбол» по мотивам известного хита группы «Ленинград» и видео «Манекен Челлендж» .