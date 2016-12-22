Сеть регулярно штормит от новостей вроде «на Марсе обнаружили череп динозавра». Конечно, никаких динозавров на Марсе нет и не было. Однако инопланетные ландшафты насколько непривычны человеческому глазу, что разглядывать их можно очень долго.

Космические аппараты делают фотогорафии тысячами, а после публикуют архивы на сайте NASA. Энтузиасты-конспирологи регулярно просматривают эти снимки в поисках следов неожиданной активности — и иногда находят. 42.TUT.BY выбрал самые любопытные «аномалии» на марсианских фотографиях и попробовал разобраться, почему мы готовы видеть людей даже на необитаемой планете.

«Лицо»

Самое известное изображение — «лицо» в регионе Кидония на Марсе. На фотографиях 1976 года холм выглядел похожим на огромное каменное изваяние человекоподобного лица. Позже появились более детальные снимки — оказалось, что сходство с лицом было вызвано игрой теней и света.



Этот же холм, сфотографированный в 2001 году в большем разрешении. Фото: NASA / JPL / Mars Global Surveyor

«Ложка»

Столовый прибор на Марсе замечали дважды: одна «ложка» присыпана песком, другая — будто парит над поверхностью планеты. Представитель NASA объяснил порталу Space.com , что ложки на фото нет. Скорее всего, это вентифакт — скала, сформированная ветром.

«Кит»

Здесь конспирологи рассмотрели плавники с хвостом и предположили, что марсоход сфотографировал окамененвшую рыбу. Жаль, что вода на Марсе не жидкая, а кипящая .

«Маленький зверек»

«Ящерица»

Земноводных на планете находили несколько раз. «Очевидно, это результат ветровой эрозии, механического истирания и химического выветривания горных пород, — объяснил сайту Space.com представитель NASA. — Из-за этого получаются такие странные формы».

«Мышь»

У этого силуэта конспирологи заметили уши и хвост. Правда, исходя из масштабов фотографии, размер «грызуна» — от 60 до 90 сантиметров.



Изображение: Mars Science Laboratory / NASA

Хмурое лицо

Похоже на голову статуи? По мнению специалистов, это снова обычный камень.

«Краб»

Конспирологи на этом фото разглядели чудище, похожее на героя фильма «Чужой». Представитель NASA объяснил изданию Daily Mail , что это просто скалы, источенные ветром.

«Ботинок»

Здесь любители теорий заговора рассмотрели ботинок (левый, если говорить точно). Правый ботинок марсоход пока не сфотографировал.

«Динозавр»

Энтузиасты увидели здесь череп древнего животного — «вероятно, динозавра». Правда, чтобы быть черепом этому объекту не хватает углублений для зубов и «крепления» между верхней и нижней челюстями.

«Женский силуэт»

На этом фото видна полупрозрачная фигура. Тени она не отбрасывает, а по форме напоминает женский силуэт. Кадр не может служить доказательством жизни на Марсе: «леди» как минимум забыла надеть скафандр.

Почему на Марсе не могло быть динозавров?

На современных снимках Марса не может быть ни людей, ни ящеров потому, что в атмосфере Марса крайне низкое содержание кислорода — им попросту нечем дышать.

«Если жизнь когда-либо существовала на Марсе, ученые считают, что это были бы небольшие простые формы жизни — микробы, — пишет NASA. — Марс, вероятно, никогда не имел достаточного количества кислорода в атмосфере или где-то еще для поддержки более сложных организмов. Таким образом, крупных окаменелостей, скорее всего, нет».

Почему мы все это видим?

Чаще всего в таких ситуациях срабатывает парейдолия — психологическое явление из-за которого глаз находит очертания знакомых предметов там, где их нет.

Ученые считают , что мозг человека в ходе эволюции сформировался так, чтобы мгновенно выделять знакомые формы — особенно лица людей и морды животных. Это было нужно нашим предкам для спасения от хищников: мгновенно заметить волка в зарослях было намного важнее, чем проанализировать все детали.

Поэтому сейчас этот процесс распознания грубых силуэтов задействует не «медленное» критическое мышление, а «быстрые» древние глубинные области мозга. Побочный эффект: мы можем ошибочно увидеть лик Христа на подгоревшем тосте.

Исследования показали, что при желании человек способен рассмотреть лица и буквы даже в «белом шуме» — хаотическом нагромождении точек. Иногда назвязчивая парейдолия наблюдается при обсессивно-компульсивном расстройстве.