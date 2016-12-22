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Загадочные фигуры, которые замечали на Марсе: от лиц до животных
Сеть регулярно штормит от новостей вроде «на Марсе обнаружили череп динозавра». Конечно, никаких динозавров на Марсе нет и не было. Однако инопланетные ландшафты насколько непривычны человеческому глазу, что разглядывать их можно очень долго.
Космические аппараты делают фотогорафии тысячами, а после публикуют архивы на сайте NASA. Энтузиасты-конспирологи регулярно просматривают эти снимки в поисках следов неожиданной активности — и иногда находят. 42.TUT.BY выбрал самые любопытные «аномалии» на марсианских фотографиях и попробовал разобраться, почему мы готовы видеть людей даже на необитаемой планете.
«Лицо»
Самое известное изображение —
«Ложка»
Столовый прибор на Марсе замечали дважды: одна «ложка» присыпана песком, другая — будто парит над поверхностью планеты. Представитель NASA объяснил порталу
«Кит»
Здесь конспирологи рассмотрели плавники с хвостом и предположили, что марсоход сфотографировал окамененвшую рыбу. Жаль, что вода на Марсе не жидкая, а
«Маленький зверек»
«Ящерица»
Земноводных на планете находили несколько раз. «Очевидно, это результат ветровой эрозии, механического истирания и химического выветривания горных пород, — объяснил сайту
«Мышь»
У этого силуэта конспирологи заметили уши и хвост. Правда, исходя из масштабов фотографии, размер «грызуна» — от 60 до 90 сантиметров.
Хмурое лицо
Похоже на голову статуи? По
«Краб»
Конспирологи на этом фото разглядели чудище, похожее на героя фильма «Чужой». Представитель NASA объяснил изданию
«Ботинок»
Здесь любители теорий заговора рассмотрели ботинок (левый, если говорить точно). Правый ботинок марсоход пока не сфотографировал.
«Динозавр»
Энтузиасты увидели здесь череп древнего животного — «вероятно, динозавра». Правда, чтобы быть черепом этому объекту не хватает углублений для зубов и «крепления» между верхней и нижней челюстями.
«Женский силуэт»
На этом фото видна полупрозрачная фигура. Тени она не отбрасывает, а по форме напоминает женский силуэт. Кадр не может служить доказательством жизни на Марсе: «леди» как минимум забыла надеть скафандр.
Почему на Марсе не могло быть динозавров?
На современных снимках Марса не может быть ни людей, ни ящеров потому, что в атмосфере Марса крайне низкое содержание кислорода — им попросту нечем дышать.
«Если жизнь когда-либо существовала на Марсе, ученые считают, что это были бы небольшие простые формы жизни — микробы, —
Почему мы все это видим?
Чаще всего в таких ситуациях срабатывает парейдолия — психологическое явление из-за которого глаз находит очертания знакомых предметов там, где их нет.
Ученые
Поэтому сейчас этот процесс распознания грубых силуэтов задействует не «медленное» критическое мышление, а «быстрые» древние глубинные области мозга. Побочный эффект: мы можем ошибочно увидеть лик Христа на подгоревшем тосте.
Исследования показали, что при желании человек
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Инопланетные ландшафты насколько непривычны человеческому глазу, что разглядывать их можно очень долго.
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