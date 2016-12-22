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Загадочные фигуры, которые замечали на Марсе: от лиц до животных

23.12.2016 08:04 — Разное | Tut.by  
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Сеть регулярно штормит от новостей вроде «на Марсе обнаружили череп динозавра». Конечно, никаких динозавров на Марсе нет и не было. Однако инопланетные ландшафты насколько непривычны человеческому глазу, что разглядывать их можно очень долго.

Космические аппараты делают фотогорафии тысячами, а после публикуют архивы на сайте NASA. Энтузиасты-конспирологи регулярно просматривают эти снимки в поисках следов неожиданной активности — и иногда находят. 42.TUT.BY выбрал самые любопытные «аномалии» на марсианских фотографиях и попробовал разобраться, почему мы готовы видеть людей даже на необитаемой планете.

«Лицо»

Самое известное изображение — «лицо» в регионе Кидония на Марсе. На фотографиях 1976 года холм выглядел похожим на огромное каменное изваяние человекоподобного лица. Позже появились более детальные снимки — оказалось, что сходство с лицом было вызвано игрой теней и света.


Снимок 1976 года. Фото: NASA / JPL / Viking Orbiter 1

Этот же холм, сфотографированный в 2001 году в большем разрешении. Фото: NASA / JPL / Mars Global Surveyor

«Ложка»

Столовый прибор на Марсе замечали дважды: одна «ложка» присыпана песком, другая — будто парит над поверхностью планеты. Представитель NASA объяснил порталу Space.com, что ложки на фото нет. Скорее всего, это вентифакт — скала, сформированная ветром.


Изображение: Mars Science Laboratory / NASA

Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS

«Кит»

Здесь конспирологи рассмотрели плавники с хвостом и предположили, что марсоход сфотографировал окамененвшую рыбу. Жаль, что вода на Марсе не жидкая, а кипящая.


Изображение: Mars Science Laboratory / NASA

«Маленький зверек»


Изображение: Mars Science Laboratory / NASA

«Ящерица»

Земноводных на планете находили несколько раз. «Очевидно, это результат ветровой эрозии, механического истирания и химического выветривания горных пород, — объяснил сайту Space.com представитель NASA. — Из-за этого получаются такие странные формы».


Изображение: Mars Science Laboratory / NASA

Изображение: Mars Science Laboratory / NASA

«Мышь»

У этого силуэта конспирологи заметили уши и хвост. Правда, исходя из масштабов фотографии, размер «грызуна» — от 60 до 90 сантиметров.


Изображение: Mars Science Laboratory / NASA

Хмурое лицо

Похоже на голову статуи? По мнению специалистов, это снова обычный камень. 


Изображение: NASA / JPL / Marsrover Image Gallery

«Краб»

Конспирологи на этом фото разглядели чудище, похожее на героя фильма «Чужой». Представитель NASA объяснил изданию Daily Mail, что это просто скалы, источенные ветром.


Изображение: NASA / JPL / Marsrover Image Gallery

«Ботинок»

Здесь любители теорий заговора рассмотрели ботинок (левый, если говорить точно). Правый ботинок марсоход пока не сфотографировал.


Изображение: NASA / JPL / Marsrover Image Gallery

«Динозавр»

Энтузиасты увидели здесь череп древнего животного — «вероятно, динозавра». Правда, чтобы быть черепом этому объекту не хватает углублений для зубов и «крепления» между верхней и нижней челюстями.


Изображение: Mars Science Laboratory / NASA

«Женский силуэт»

На этом фото видна полупрозрачная фигура. Тени она не отбрасывает, а по форме напоминает женский силуэт. Кадр не может служить доказательством жизни на Марсе: «леди» как минимум забыла надеть скафандр.


Фото: NASA / JPL / Marsrover Image Gallery

Почему на Марсе не могло быть динозавров?

На современных снимках Марса не может быть ни людей, ни ящеров потому, что в атмосфере Марса крайне низкое содержание кислорода — им попросту нечем дышать.

«Если жизнь когда-либо существовала на Марсе, ученые считают, что это были бы небольшие простые формы жизни — микробы, — пишет NASA. — Марс, вероятно, никогда не имел достаточного количества кислорода в атмосфере или где-то еще для поддержки более сложных организмов. Таким образом, крупных окаменелостей, скорее всего, нет».

Почему мы все это видим?

Чаще всего в таких ситуациях срабатывает парейдолия — психологическое явление из-за которого глаз находит очертания знакомых предметов там, где их нет.

Ученые считают, что мозг человека в ходе эволюции сформировался так, чтобы мгновенно выделять знакомые формы — особенно лица людей и морды животных. Это было нужно нашим предкам для спасения от хищников: мгновенно заметить волка в зарослях было намного важнее, чем проанализировать все детали.

Поэтому сейчас этот процесс распознания грубых силуэтов задействует не «медленное» критическое мышление, а «быстрые» древние глубинные области мозга. Побочный эффект: мы можем ошибочно увидеть лик Христа на подгоревшем тосте.

Исследования показали, что при желании человек способен рассмотреть лица и буквы даже в «белом шуме» — хаотическом нагромождении точек. Иногда назвязчивая парейдолия наблюдается при обсессивно-компульсивном расстройстве.

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Теги: Новости
 
 
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Инопланетные ландшафты насколько непривычны человеческому глазу, что разглядывать их можно очень долго.

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