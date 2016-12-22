Итак, то, о чем так долго говорили все последние дни оппоненты российского биатлона, а скорее всего, не только биатлона, фактически начало свершаться. В среду в Мюнхене, в конференц-зале тамошнего аэропорта, в обстановке чрезвычайной закрытости исполком IBU ознакомился с выводами антидопинговой комиссии, после чего открыл кампанию преследования, которая непонятно сколько продлится и кого затронет. А чем сердце успокоится — вовсе тайна за семью опечатанными пробирками. Но то, что первые потрясения состоялись, — факт, хотя россияне продолжат выступления в 2017 году.



© Sputnik Евгений Тумашов Биатлон: Россия сама отдала этап Кубка мира в Тюмени

Опять Мюнхен, опять сговор?

Во-первых, случилось отстранение двух стреляющих лыжников из макларенского "списка 31-го", против которых открыты дисциплинарные расследования аж самим Международным олимпийским комитетом, ибо им инкриминируются "сочинские залеты".

Во-вторых, остальные 29 биатлонистов, хоть продолжат выступать, но по ним IBU проведет дальнейшее расследование.

В-третьих, ради снижения давления Союз биатлонистов России превентивно отказался от проведения чемпионата мира среди юниоров в Острове (февраль-2017) и восьмого этап Кубка мира-2016/2017 в Тюмени (март).

То, что так приблизительно и будет, стало ясно еще по ходу последнего декабрьского этапа Кубка мира в чешском Нове-Место-на-Мораве. Изменение риторики первого лица биатлона Андерса Бессеберга от взвешенно-спокойных рассуждений до нервной реплики "доказательства WADA очень убедительны" говорили сами за себя.

Проведение же всего спектра мероприятий не в Зальцбурге (там расположена штаб-квартира IBU), а в Мюнхене вовсе навевало определенные исторические параллели с последними числами сентября 1938 года. Тогда в столице Баварии лидеры четырех крупнейших западноевропейских стран — Великобритании, Франции, Италии и Германии — договорились о передаче части территории Чехословакии, Судетской области, Третьему рейху. Кто им руководил, напоминать не надо. Тот постыдный акт в пользу Гитлера был назван "Мюнхенским сговором".

22 декабря 2016 года в день зимнего солнцестояния, многие опасались повторения сценария. Россия, конечно, не Чехословакия, но перед тем, как принять свои решения, исполком IBU попросил удалиться первого вице-президента и, к слову, экс-биатлониста сборной Беларуси Виктора Майгурова и Сергея Мнацаканова (руководителя международного отдела СБР, владеющего в совершенстве несколькими иностранными языками). После чего ожидание решений затянулось, став томительным.

Британские инсинуации

Опасаться оговора и сговора — это не глупость, а хорошо мотивированный страх. Уже после стартов в Чехии и в преддверии Мюнхена несколько национальных федераций начали оказывать превентивное давление на IBU. Причем в качестве мальчишки-провокатора, которого компания матерых хулиганов подсылает к выбранной жертве нападения, и в этом случае выступила Великобритания, чей авторитет в "семье биатлона" минимален. А уж после опубликованного заявления и вовсе — ниже плинтуса. Британцы призвали бойкотировать юниорский чемпионат мира-2017 и восьмой этап текущего розыгрыша Кубка мира, если их не отберут у российских центров в Острове и Тюмени с такой казуистической аргументацией: дескать, в НМНМ болельщики освистали победителя спринта Татьяну Акимову на церемонии награждения. Но это ложь! В чем может убедиться каждый, найдя все нужные видео в интернете.

Как ложь и следующий пассаж: "Решение о возможности бойкота было принято после того, как российские биатлонисты, выступающие на Кубке мира, сделали вводящие в заблуждение и непорядочные заявления о том, что доклад Макларена связан с политикой, а не со спортом". Напротив, Антон Шипулин как мог уходил от "перевода стрелок": "Полностью концентрируюсь на соревнованиях и не вникаю в детали интервью господина Бессеберга. Я ставлю спорт выше политики. Мне волноваться не за что, и, надеюсь, справедливость восторжествует".

Это веру надо сохранять всем. Но британские инсинуации?.. Если врут в одном, то, как можно было верить всему остальному?! Кстати, легендарные британские велогонщики — кумиры нации, все как один очень хворые ребята, имеющие право на "терапевтические исключения".

Два алгоритма

Разумеется, у россиян в преддверии Мюнхена и в сам волнительный четверг были две модели поведения. Одна — наступательная: резкая подача иска в Спортивный арбитражный суд, ради понимания, какие доказательства и факты насобирал Макларен. Это действительно можно узнать только в ходе разбирательства дела в Лозанне. Но добровольный отказ от соревнований говорит о том, что в СБР выбор был сделан в пользу второй модели — идти на уступки, чтобы минимизировать риски потерять все.

Правильная ли эта стратегия — не знаю. Ведь все помнят, что поощрять любые формы шантажа — путь скользкий и по краю пропасти. Кроме того, теперь поговорка про дым, которого не бывает без огня, обрела "мясо". Дескать, они уже сами идут на попятную.

Но поживем — увидим, правильные ли шаги предприняли руководители СБР. Пока факт сохранения российской сборной в международных соревнованиях свидетельствует в их пользу. Что же касается двух отстраненных, то IBU по "этическим причинам" секрета не раскрыл. Но можно сделать предположение: оба биатлониста — женщины, выступавшие в Сочи-2014. Причем одна спортсменка тренировалась в группе Владимира Королькевича, а вторая — у Вольфганга Пихлера.

Поддержать "чистоту", осуждая "грязь"

Белорусские позиции во всей этой истории совершенно понятны. Нам надо заботиться о собственной "чистоте" и стоять за абсолютную "стерильность" профессионального спорта в преломлении на тему допинга. Что же касается осуждений, то в такой сложный час всеобщего недоверия надо дожидаться реальных доказательств чьей-то вины.

Уж нам ли не знать после истории с отстранением от Игр-2016 в Рио белорусских мастеров гребли на байдарках и каноэ, как "убивают" вообще за здорово живешь, безо всяких на то оснований! Поэтому не будем торопиться и все принимать на веру. Возможно, Мартену Фуркаду этого не понять, но у нас свой опыт, как и у россиян. И запрягать телегу впереди лошади не стоит.

Впрочем, есть еще один момент. Ох, как правдива поговорка: все, что ни делается — к лучшему. Пусть не обижаются Владимир Королькевич и Валерий Польховский, но сейчас становится понятно, что нам сопутствовала удача, когда они покидали белорусскую сборную — первый в апреле, а второй в сентябре, как раз в дни того Мюнхенского сговора. Это совершенно точно позитивный момент, учитывая, что обвинения есть и многие им верят уже сейчас.

Наконец, кто знает, может, мартовский этап Кубка мира после вынужденного аутодафе СБР действительно отдадут Раубичам?! Кстати, готовы ли мы к этому не только на словах, но и на деле?