Семейные тайны, загадочные исчезновения, серийные убийцы и рутинная работа полиции. Что нового можно найти в новинках детективного жанра?

Джесс Уолтер, «Над осевшими могилами»





В городке, где полиция целыми днями разве что разнимает пьяные драки и отлавливает мелких наркодилеров, происходит череда зверских преступлений. Расследуя серийные убийства городских проституток, детектив Каролина Мейбри, ее бывший наставник детектив Алан Дюпри, два аналитика из ФБР и вся полиция города Спокана, штат Вашингтон, месяцами охотятся за подозреваемым, который представляется им воплощением всех земных пороков. Однако, как бывает и в жизни, подлинная картина гораздо сложнее и все не так, как кажется на первый взгляд.

Тягучее расследование, будни полицейских, диалоги, шуточки — все в наличии. Читаешь, будто сериал смотришь.

Хенк Филиппи Райан, «Другая женщина»

LiveLib.ru

К Джейн Райленд, опальной журналистке, обратилась жена известного политика, баллотирующегося на пост сенатора. Она подозревает, что муж ей изменяет, и уверена, что Джейн сможет выяснить с кем. В то же время знакомый журналистки, детектив Джейк Броган, расследует серию загадочных преступлений: все жертвы — женщины, все трупы найдены в воде. В Бостоне орудует маньяк? Постепенно Джейн и Джейк приходят к выводу, что убийства могут быть связаны с избирательной кампанией будущего сенатора.

Жизнь издательства, работа предвыборного штаба, полицейское расследование — и все нити ведут к одной и той же женщине.

Себастьян Фитцек, «23-й пассажир»

LiveLib.ru

Пять лет назад у полицейского Мартина Шварца во время путешествия на круизном лайнере без вести пропали жена и сын. Тогда туристическая компания отстаивала версию суицида. Однако Мартин в это не верил. Он еще больше утвердился в своих сомнениях, когда ему позвонила пассажирка того самого лайнера и предложила, не откладывая, приехать на борт корабля. Женщина пообещала представить доказательства того, что его жена бросилась в море не по своей воле, сын, возможно, еще жив, а на лайнере происходят странные и зловещие события. Бросив все дела, Мартин отправляется искать истину.

История очень завлекает необычной и замкнутой атмосферой огромного круизного лайнера, но нужно знать, что суть сюжета завязана на теме насилия над детьми, поэтому рекомендовать книгу всем не стоит.

Роберт Дугони, «Могила моей сестры»

LiveLib.ru

Детектив Трейси Кроссуайт провела 20 лет, расследуя давно закрытое дело. Двадцать лет назад исчезла ее сестра. Тело так и не нашли, однако в ее убийстве был обвинен и приговорен к пожизненному заключению очень удобный подозреваемый: скользкий тип, ранее судимый за изнасилование. Суд прошел с многочисленными нарушениями, на основании более чем шатких улик. Трейси убеждена: убийца все еще на свободе. И вот, спустя десятилетия, найдена могила убитой. Изучив новые улики, детектив твердо решает добиться запоздалого правосудия.

Маленький городок, всего одна школа, все учились вместе, все друг друга знают, шериф — глава города и все решает единолично. И вот приезжает Трейси и все ставит под сомнение: хочет снова поднять дело, снова всполошить городок, снова привлечь к нему внимание всей страны. Весь город ополчается против молодого детектива, но она твердо намерена докопаться до правды.

Анжела Марсонс, «Немой крик»

ЛитРес.ru

Археологи убеждены: в окрестностях Бирмингема, на территории давно сгоревшего детского дома, зарыт древний клад. Но городские власти упорно не хотят выдавать разрешение на раскопки. Это кажется странным инспектору полиции Ким Стоун — особенно после того, как один за другим начинают погибать бывшие сотрудники детского дома. Она начинает раскопки и обнаруживает останки, по всей видимости, имеющие отношение к бывшим воспитанникам детского дома. Детектив берется за сложное расследование, для которого вынуждена углубиться в прошлое, трупы тем временем множатся.

Стандартный детектив, без особых неожиданностей. Возможно, учитывая тот факт, что книга была рекомендована литературным критиком Галиной Юзефович, ожидания были несколько завышены. Сейчас вышла вторая книга серии — «Злые игры», вполне можно дать инспектору Стоун второй шанс.

Самюэль Бьорк, «Сова»

Из приюта для трудных подростков пропадает семнадцатилетняя девушка. Спустя три месяца ее находят мертвой на постели из птичьих перьев, в пентаграмме из свечей. У следователя Холгера Мунка и Мии Крюгер нет сомнений: это убийство, причем очень похожее на ритуальное. И наверняка не последнее.

Пока отдел убийств пытается найти хоть какую-то зацепку, в руки Габриэля Мёрка, молодого компьютерщика из команды Мунка, вдруг попадает загадочное видео. В кадре — жертва и кто-то еще: силуэт человека, одетого в крылья совы.

Вторая книга нового норвежского автора об обладающей особой интуицией Мии Крюгер, которую называют новой Лисбет Саландер.

Стивен Бут, «Черный пес»

LiveLib.ru

Неподалеку от маленького городка в Дербишире найдена мертвой дочь одного из самых богатых местных жителей. Поначалу ни улик, ни тем более свидетелей обнаружить не удалось. Однако констебль Бен Купер — местный до мозга костей, знает округу и живущих в ней людей как свои пять пальцев и догадывается, где и что искать. Как раз в это время ему дали в напарники нового сотрудника — констебля Диану Фрай, талантливую, честолюбивую, а главное, обладающую свежим взглядом.

Очень английский детектив с очень неспешным расследованием.

Кейт Мортон, «Дом у озера»

LifeInBooks.net

Корнуолл, 1933 год. Элис Эдевейн живет в красивом поместье вместе со своей семьей. Пока однажды не случается непоправимое — таинственно исчезает младший брат Элис, а вскоре находят бездыханное тело друга семьи.

2003 год. Детектив Сэди Спэрроу оказывается в Корнуолле. Гуляя по лесу, она случайно обнаруживает заброшенный дом — тот самый, где произошла трагедия. Пользуясь вынужденным отпуском, Сэди решает возобновить старое расследование и узнать, что же случилось с Тэо.

Семейные тайны, лирические отступления, отсылки к давним историям — уютная, спокойная книга без горы трупов и поножовщины.

Камилла Лэкберг, «Укрощение»

Писательница Эрика Фальк работает над книгой о Лайле Ковальской — женщине, много лет назад зверски убившей мужа и державшей дочь в подвале на цепи. Книга не пишется: Лайла упорно молчит, а частное расследование Эрики приносит лишь россыпь странных, расплывчатых намеков. Но события тех давних лет приобретают новый смысл, когда в городе объявляется серийный убийца. Неясные улики из далекого прошлого наводят на след чудовища, все эти годы не прекращавшего охоту.

Камиллу Лэкберг называют королевой скандинавского детектива. «Укрощение» — девятая книга серии о полицейском Патрике Хедстрёме и его жене, писательнице Эрике Фальк, которая постоянно вмешивается в расследование и раскрывает преступление оперативнее полиции. Многовато второстепенных героев с кучей личных проблем, маловато собственно самого расследования, что свойственно многим скандинавским детективам.

Тесс Герритсен, «Выжить, чтобы умереть»

Тедди Клок во второй раз остался жив после массового убийства. Два года назад он едва уцелел, а вся его семья погибла. Дело поручили детективу бостонской полиции Джейн Риццоли. Она прячет Тедди в уникальную школу-интернат «Вечерня», настоящее убежище для детей, пострадавших от насильственных преступлений. Но у нее есть опасения, что даже за высокой оградой в это безопасной, на первый взгляд, школе мальчику может что-то угрожать. Вместе со своей подругой и коллегой, патологоанатомом Маурой Айлз, Риццоли знакомится с двумя другими подростками, судьбы которых до жути похожи на судьбу Тедди. Женщины пытаются уберечь детей, и им придется столкнуться с изощренным и очень умным убийцей.

Классическая Герритсен: динамично, неожиданно, держит в напряжении до последней страницы.

Мелани Раабе, «Западня»

LiveLib.ru

Знаменитая писательница Линда Конрадс живет очень замкнуто: она давно не выходит из дома. Лишь немногие знают, что все это время она страдает от ужасного воспоминания из прошлого: много лет назад Линда обнаружила свою сестру убитой и видела лицо ее убийцы. И вот однажды, смотря телевизор, она узнает в известном тележурналисте Викторе Ленцене убийцу сестры. Линда решает заманить его в западню, приманкой в которой станет она сама. Но что же на самом деле произошло в ту ужасную ночь?

Нельзя сказать, что здесь очень сильна детективная линия, тем более что преступник известен с самого начала, скорее, интересна история жизни человека, в течение одиннадцати лет не покидавшего свой дом.