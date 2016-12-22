Cитуация, когда ты говоришь с человеком на одном языке (а иногда — делаешь это громко), но тебя будто не слышат, знакома многим. Особенно неприятно, когда это связано с самым близким человеком. Почему мужчины не слышат наших просьб и как повлиять на ситуацию, рассказывает Ирина Шевченко — тренер-психолог, эксперт в сфере личных отношений, жена, мама четверых детей и спикер «Недели абсолютного счастья» на LADY.

Как же часто нас раздражают мужчины, которые ничего не делают. Ну правда же?

Вот сидит твой мужчина и смотрит в телевизор. Вот просто смотрит какую-то странную программу ни о чем. Или переключает каналы без остановки. Ищет он там что-то. А дома плинтус не прибит. Или продукты не куплены. Кран протекает. Или ещё что-то важное и совершенно мужское не сделано. Или вот самое страшное: деньги закончились. А он смотрит телевизор.



allwomens.ru

Как они, мужчины, так могут?

А вот могут.

Ведь мы, женщины, чаще всего как думаем? Очень быстро. Примерно, как ток по проводам бежит. И думаем обо всем сразу: что на работе надо завтра сделать и что на маникюр пора уже. И что колготки бы по дороге купить — одни чёрные, двое телесных и ещё одни красивые сексуальные какие-нибудь на выход. И что ребёнок вчера чихал, как бы не заболел, надо маму на всякий случай предупредить, может, завтра в сад не пойдёт. И что Алена сегодня на работу такая неприятно прям красивая пришла — в новом платье и подстриглась ещё.

К черту колготки! Мне надо срочно что-нибудь новенькое — где сейчас распродажа? У меня, кажется, 18 тысяч осталось, и зарплата через неделю, надо у мужа попросить денег на продукты и ещё на новое платье. И дворники поменять. Плохо работают, сплошные разводы.

Мы думаем обо всем и сразу. Без остановки. У нас все со всем связано, все плавно проистекает одно из другого, даже когда, казалось бы, связи нет вообще. Как будто всплывающие окна на экране компьютера: одно за другим, а то и несколько сразу вместе. Мы все это в голове удерживаем одновременно, и ещё — внимание, очень важно — мы всё это чувствуем!

За каждой нашей мыслью — или почти за каждой — появляется эмоция, и потом уже эта эмоция нашей мыслью управляет. Именно поэтому мы помним почти все и про всех. Потому что любое событие или мысль, связанная с эмоциями, записывается в памяти практически на всю жизнь. Не сотрёшь!

Мужчины думают по-другому. У них каждая мысль — это как отдельный канал телевизора. Никак с предыдущим не связанный. По одному каналу показывают кино про работу и переговоры, например, по другому — кино про его машину, по третьему — романтическую комедию. Про тебя, между прочим.

Есть ещё канал про деньги. Очень важный. Есть про детей. Есть канал про пиво с друзьями. И про рыбалку тоже отдельный свой канал. И все эти каналы никак между собой не связаны. Вообще. Каждый — отдельно. И никаких всплывающих окон. Как человек, разбирающийся в технике, он их сразу заблокировал. Как родился, так и заблокировал.



storinka.com.ua

Мужчина всегда думает о чем-то одном — он смотрит у себя в голове только один какой-то совершенно определенный канал. И если мужчина смотрит у себя в голове, например, канал про рыбалку, то вопрос про поездку к маме он просто не услышит. И уж тем более про неприбитый плинтус!

Больше того, у мужчин есть ещё один специальный такой канал, который женщинам сложно себе представить. Это канал для переключения каналов. Там он просто щёлкает по каналам и не думает ни о чем. Вообще. Не думает, не слышит, не воспринимает. Ничего. И этот канал — он ему просто необходим. Это его такой предохранитель что ли. Не думать ни о чем, просто щёлкать переключателем по каналам или делать что-то, что, на наш взгляд, абсолютно бессмысленно. Это им так же необходимо, как нам новое платье. Или как поговорить пару-тройку часов с подругой. Встроенная функция. Все в комплекте.

А мы бесимся порой. А они недоумевают — что надо-то? Что её не устраивает?

Так как говорить, чтобы твой мужчина тебя услышал? Во-первых, говорите только на одну тему за один раз. Не перескакивайте, выбирайте самое важное и говорите только об этом.

Во-вторых, говорите прямо, кратко и по сути. Конкретно. Не надо приводить миллион доводов, почему так надо сделать, он их не услышит просто.

В-третьих, дайте ему время на обдумывание ответа, сделайте паузу. Мужчине нужно некоторое время, чтобы настроиться на твой канал, не торопитесь и не делайте выводов о том, что он вас не слышит. Слышит. Дайте подумать.

И ещё — выбирайте правильный момент. Говорите, когда вы держитесь за руки, когда сидите рядом, когда он чувствует себя комфортно, расслабленно. И говорите тихо, громкий голос женщины, разговор на повышенных тонах мужчина подсознательно воспринимает как агрессию в свой адрес. И скорее всего, не будет делать то, о чем вы его просите.

Приятного и продуктивного переключения каналов!

Рассказать Ирине Шевченко о проблемах, которые вас волнуют и задать интересующие вас вопросы вы сможете во время « Недели абсолютного счастья на LADY ». Зарегистрироваться вы можете тут .